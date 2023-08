ALARMANTNO U ČAČKU, PROGLAŠENA EPIDEMIJA AFRIČKE KUGE: "To je bolest koja nema leka ni vakcine, a prenosi se IZUZETNO LAKO"

Afrička kuga svinja u gradu Čačku prvi put je zabeležena 4. maja tekuće godine na teritoriji MZ Mrčajevci, a na teritoriji čitavog grada proglašena je epidemija.

Prema rečima Aleksandra Maksimovića, koordinatora aktivnosti na suzbijanju Afričke kuge svinja na području Čačka, na samom isteku roka od 60 dana od bečeženja prvog slučaja zaražavanja i kada se već smatralo da neće biti novih slučajeva, pojavile su se nove zaražene jedinke i ovoga puta najviše na prostoru Mrčajevaca i Bečnja nakon čega se bolest raširila.

"Afrička kuga svinja je izuzetno zarazna bolest od koje nema leka i nepostoji vakcina, a prenosi se izuzetno lako. Mogu je preneti ljudi na odelu i obući pa je preporuka svim ljudima koji se bave uzgojem u sovjim objektima gde drže svinje drže visok nivo higijene i da izbegavaju bilo kakav ulazak ljudi sa strane u te objekte”, rekao je Maksimović.

Jedna od mera koja se preduzimaju na suzbijanju ove zarazne bolesti jeste evidentiranje svih gazdinstava na kojima se uzgajaju svinje i ažuriranje registara svinja na gazdinstvima kao i registracija neobeleženih grla.

"Na suzbijanju bolesti Afričke kuge svinja na teritoriji grada Čačka aktivno rade Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za veterinu, Veterinarski specijalistički institut iz Kraljeva čiji su radnici izuzetno angažovani na našem području, Republička veterinarska inspekcija, veterinarske stanice i ambulante, lokalna samouprava i lokalna javna komunalna preduzeća. Eutanazija zaraženih svinja se vrši bez odlaganja, dakle na livu mesta na gazdinstvima i tela ubijenih životinja se zakopavaju i vrši se detaljna objekata i opreme sa kojom se radi”, kazao je Maksimović.

Rešenjem Uprave za veterinu zabranjen je rad stočnih pijaca kao i transport životinja iz zaraženih i ugroženih područja osim u posebnim slučajevima, zabranjen je ulazak odnosno izlazak drugih životinja sa odnosno na gazdinstva bez odobrenja veterinarske inspekcije, zabranjena je prodaja hrane životinjskog porekla i hrane za životinje van poslovnih prostora.

"Do sada su potvrdjeni slučajevi Afričke kuge svinja zabeleženi najviše u Mrčajevcima, Bečnju, Mojsinju i Zablaću, a danas je prijavljen i jedan sumnjiv slučaj u Donjoj Gorevnici. Neophodno je inspekcijskim organima bez odlaganja prijaviti svaku obolelu ili uginulu životinju na gazdinstvu. Ljudi iz Instituta u Kraljevu će doći i izvršiti autopsiju odnosno uzeti uzorke i utvrditi da li se radi o Afričkoj kugi svinja ili ne. Što se tiče rešenja koja smo dobili nakon prvih slučajeva zaražavanja, zaraženim područjem se proglašava područje koje se nalazi u poluprečniku od tri kilometra od mesta na kom su potvrdjeni slučajevi Afričke kuge svinja, a to su Zablaće, Baluga Trnavska i Vapa sa desne strane Zapadne Morave, a sa leve Bresnica, Mrčajevci, Bečanj, Donja Gorevnica, Ostra, Stančići i Mojsinje. Pod ugroženim područjem smatraju se svi oni tereni koji se nalaze u poluprečniku od deset kilometara od zaraženog područja. To su Čačak, Ljubić, Konjevići, Preljina, Donja Trepča, Baluga Ljubićska, Katrga, Kulinovci, Loznica, Atenica, Viljuša, Ježevica, Žaočani, Premeća, Rajac, Banjica, Kukići, Lipnica, Mršinci, Slatina i Goričani. Zabranjen je transport svinja sa ugroženih područja, a kontrolu vrši MUP, odnosno nadležne policijske uprave u saradnji sa javnim tužilaštvima i nadležnim inspekcijskim službama”, istakao je Maksimović i dodao da su 23 grla otkrivena prošle nedelje prilikom tranpostra u mestu Pakovraće, zbog nemanja valjane papirologije koja bi takav transport dozvolila, uništena i propisno zakopana kako ne bi i dalje predstavljali potencijalni izvor zaraze.

Kako je dalje Maksimović rekao, prema informacijama koje je dobio iz ministarstva, sva uništena grla biće nadoknadjena prema tržišnoj ceni.

Inače, osim na teritoriji grada Čačka, Afrička kuga svinja nije zabeležena na prostoru ostalih lokalnih samouprava, Ivanjice, Lučana i Gornjeg Milanovca koje zajedno sa Čačkom čine Moravički upravni okrug.

