MILENA OTIŠLA U GRČKU PA JEDVA POBEGLA OD MEDVEDA: "A onda nas dizalicom vadili iz bunara, JEZIVO!" BIZARNO iskustvo Srpkinje!

Mnogi građani Srbije na odmor u Grčku idu svojim automobilom, kako bi mogli da istražuju mesto u kojem su smešteni. Neki ne koriste navigaciju pa se izgube, a neki su čak imali i bliski susret sa medvedom!

Naime, jedan član grupe "Live from Greece" upitao je gde može da ažurira mape za navigaciju, a da mu serviseri ne naplate papreno.

- Plan je da se putuje na more autom. U pitanju je Pilion. Verujem da će biti lepo putovanje. Poželjno bi bilo ažurirati mape za navigaciju, u servisu su mi tražili 30.000 dinara da to urade. Imate li neku preporuku gde bih mogao to da odradim, a da ne košta baš kao i sam smeštaj - upitao je jedan čovek.

Međutim, mnogi su mu rekli da na to ne mora da baca novac, te da može instalirati offlajn mape.

- Mi smo prošle godine otišli bez mape na Pilion. Strašno. Zalutali u šumu, jedva pobegli od medveda. A onda nas dizalicom vadili iz bunara. Jezivo - napisala je jedna Milena svoje iskustvo.

Međutim, neki članovi grupe sumnjaju da je ovaj komentar izmišljen. Bilo da je istinit ili lažan, u svakom slučaju je njen komentar izazvao veliku pažnju na mrežama.

