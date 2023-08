OVO JE DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA MESECA: Meteorolog najavio novi afrički anticiklon i 40 stepeni! Otkrio da li stiže nova OLUJA

Od danas do srede leto u našoj zemlji biće na pauzi jer dolazi do prodora hladnije vazdušne mase koja će dovesti do ostetnog pada temperature, kaže za Kurir metorolog Ivan Ristić.

- Naredna četiri dana biće sveže s jutarnjim temperaturama između 12 i 17, dok će maksimalna dnevna biti od 20 do 25 stepeni. Od srede sledi postepen blagi porast temperature. To je ujedno i najava povratka LETA i dolaska afričkog anticiklona. - objašnjava Ristić i dodaje:

- U drugoj polovini avgusta uticaj afričkog anticiklona na vreme u Srbiji biće sve jači. Ovo jezgro vrelog afričkog vazduha podići će temperaturu u našoj zemlji ponovo i do 40 stepeni, pa možemo da očekujemo tropske dane i noći i pravu letnju žegu.

Prema sadašnjim prognozama, afrički anticiklon će na vremenske prilike u našoj zemlji uticati sve do 25. avgusta, kada očekujemo i kraj poslednjeg toplotnog talasa, koji može podići temperaturu vazduha do 40. podeoka.

Ristić ističe i da u toku ili na samom kraju toplotnog talasa postoji mogućnost od nastanka superćelijskih oluja.

- Ne možemo tačno precizirati da li će ih biti i koliko jer se velika količina toplote i vlage stacionira u nižim slojevima atmosfere. S prvim prilivom nešto svežijeg i manje stabilnog vazduha, taj topli vazduh se podiže i dolazi do oluja praćenih grmljavinom, često nepogodama sa olujnim vetrom i gradom.

Sve u svemu, do kraja avgusta nas čeka još desetak tropskih dana i mnogo stabilnije vreme nego što je bilo u julu. Za avgust je karakteristična prosečna količina padavina od 50 do 60 mm, a mi smo juče dostigli tu količinu.

