Policija Srbije od danas do 14. avgusta sprovodi pojačanu kontrolu saobraćaja na domaćim putevima. Akcija će biti usmerena na kontrolu brzine kretanja vozila, a vlasnici vozila koja budu snimljena u prekoračenju dobiće na kućnu adresu poziv, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Milan Ilić, savetnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o pojačanoj kontroli saobraćaja koju sprovodi policija u Srbiji.

- Na jedan broj naših učesnika u saobraćaju ne vrede naši apeli, priča i kampanje. Već isključivo kada ga lupimo po džepu, tek onda se osvesti. Pojačane akcije kontrole moraju dati rezultate u zbiru. One omugaćavaju veći broj otkrivanja onih počinioca prekršaja koji voze pod uticajem alkohola, psihoaktivnih supstanci, češće čine prekršaje i otkriveni takvi prekršaji sigurno povećavaju bezbednost - rekao je Ilić.

01:02 LJUDI U OVIM GODINAMA NAJVIŠE STRADAJU U SAOBRAĆAJU! Ilić otkrio: Mladi vozači od ukupnog broja poginulih IMAJU UČEŠĆE 12 ODSTO

Ilić je dalje naveo da se podaci pokazuju da vozači u starosnoj kategoriji od 30 do 45 godina najviše stradaju u saobraćaju kao vozači.

- Naši podaci govore da vozači starosne kategorije od preko 30 godina do 45 godina najviše stradaju u saobraćaju kao vozači. To možemo da povežemo sa izloženošću, jer su stariji vozači više izloženi. Mladi vozači od 18 do 24 godine su 12,5% učešća u ukupnom broju poginulih - naveo je Ilić.

