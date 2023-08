KALEMEGDAN I ADA DVE NAJKRITIČNIJE TAČKE ZA POPLAVE?! Hidrolog za Kurir TV: Da li ima razloga za strah od vodostaja? (VIDEO)

Posle poplava u Sloveniji i rekordnih vodostaja u Hrvatskoj, talas visokog vodostaja reke Save u Srbiju stiže narednih dana.

Koliko će reke porasti i da li nam prete poplave?

Na ovo pitanje odgovorila je gošća Kurir televizije, Jelena Jerinić, hidrolog RHMZ-a.

00:33 KALEMEGDAN I ADA DVE NAJKRITIČNIJE TAČKE ZA POPLAVE?! Hidrolog za Kurir TV: Da li ima razloga za strah od vodostaja?

- Ne treba da se brinemo, poplava neće biti. Svi maksimalni vodostaji biće daleko ispod redovne odbrane. Doduše, uvek postoji kritične tačke kada su vodostaji u pitanju, međutim za to bi trebalo kontaktirati komunalne službe. Što se ovog talasa tiče ne postoji bojazan jer vodostaj neće biti ni blizu redovne odbrane. Sada nema razloga za strah, ali potencijalno kritične tačke su one ispod Kalemegdana, čak i kada je redovna odbrana, u onom prolazu uvek ima vode - započela je Jerinić, pa nastavila:

- Takođe, na Adi, one biciklističke staze mogu biti poplavljene kada je visoka voda. To su kritične tačke u Beogradu, takođe one postoje u celoj Srbiji, ali to možete videti na spisku lokalne samouprave.

