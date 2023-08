GAZDA KOJI JE TUKAO RADNIKA I IZBACIO MUSLIMANE S PLAŽE KOD UTJEHE JAVIO SE KURIRU: Njegov odgovor je skandalozno SRAMAN! Dno dna!

Nakon što je tukao radnika iz Srbije i izbacio muslimansku porodicu sa plaže zbog hidžaba, oglasio se i vlasnik "Rocky Beacha" u Utjehi D.Đ. i to u svom bahatom maniru potvrđujući svoje pravo lice!

Naime, umesto da uljudno odgovori na pitanja koja mu je novinarka Kurira poslala u želji da čuje i drugu stranu priče povodom optužbi o njegovom ne tako čovečnom ponašanju, on je novinarki sasuo salvu vreda i to rečnikom u najmanju ruku kočijaškim.

Podsetimo, D.Đ. je najpre šokirao region snimkom na kojem izbacuje ljude sa plaže, a potom i svojim nasilničkim ponašanjem prema radnicima. Nama je dao odgovor koji je najblaže rečeno sraman.

Čovek koji je vlasnik lokala i dva bazena sa 200 ležaljki koje posećuje mnogo turista, sebi takvo ponašanje ne bi smeo da dozvoli. Njegovo ponašanje, ali i rečnik su neprilični, nevaspitani, pokvareni i vredni svake osude.

Upitali smo ga zašto je lupio sedam šamara mladiću iz Srbije i zašto mu nije isplatio celu platu, a dobili smo odgovor koji prenosimo u celosti:

- J**** vam mater g**** jedna. Da ti dam 50 evra klošarko!

Poruku je primio i pročitao juče oko 14h, a odgovorio je uveče oko 22h. Moramo priznati, zaista mu je trebalo vremena da smisli ovakav odgovor.

Očigledno ga je zabolela istina koju smo objavili, odnosno ispovest mladića D. M. (21) koji je 3. jula počeo da radi kod njega.

Ovaj mladić izneo je optužbe na račun bivšeg gazde da ga je izbacio iz lokala, šamarao i da mu nije isplatio celu zaradu. Nakon incidenta ga je prijavio policiji.

- Isplatu za prvi mesec sam trebao da dobijem 3. avgusta, posle 20 dana rada mi je dao 500 evra, a ostalo je da mi isplati još 800 evra. Radio sam 13 sati svaki dan, 3. avgusta su oni imali neku porodičnu proslavu i nisam hteo ništa da ga pitam oko plate. Sutradan, pred kraj smene, mi drug kaže kako je gazda rekao da nam neće dati novac i to kao garanciju da bi mi ostali da radimo - Ispričao je za Kurir D. M.

Obratio se gazdi povodom toga i rekao mu je da on uopšte i ne veruje da će mu isplatiti platu.

- U besu sam ustao i otišao, sutradan se nisam pojavio na poslu. Drugar mi je posalo poruku da mu je gazda rekao da je bolje da se ne pojavljujem i da će biti haos. Otišao sam taj dan, to je bilo 5. avgusta popodne i čovek je krenuo u mom pravcu. Rekao sam mu "Dobar dan, gde su moje pare?", on je bacio metlu iz ruke i lupio mi šamar. Krenuo je da me izbacuje iz lokala pred svim gostima i zaposlenima. Istrpeo sam sedam šamara, nisam želeo da reagujem. Hoću da ga tužim i želim da mi vrati novac koji sam zaradio - prisetio se torture koju je preživeo ovaj mladić.

Dodao je da ga je D. Đ. vređao i govorio "Mrš, stoko, skloni mi se, bruko jedna!"

- Zvao sam policiju, koja nije želela da dođe na lice mesta, već su me zvali da ja odem do stanice. Otišao sam nam razgovor, posle toga sam išao i kod lekara. Prijavio sam sve i konzulatu u Herceg Novom i ambasadi u Podgorici. Za 13 sati rada sam dobijao samo jedan obrok, jednom sam se čak i otrovao od neke pljeskavice koju su nam dali - tvrdi D. M.

Rekao je i da su bili smešteni u očajnom smeštaju, te da su tražili da dobiju drugi.

- Otišao sam kod njega da radim sa drugom i devojkom, mi smo tražili drugi smeštaj. Prvo su rekli da će nam oni naći, a onda je to bilo preskupo. Potom smo mi ponudili da nađemo sami i našli smo smeštaj za dvoje za mesec dana 280 evra, a gazda je rekao da neće da plati, već je dao samo deo 140 evra. Otišao sam u drugu državu da radim, trebalo bi da sam zaštićeniji nego u Srbiji, ovo nikako ne bi smelo da se dešava - zaključio je ovaj mladić.

Pre nekoliko dana na društvenim mrežama osvanuo je i snimak čije je glavni akter upravo D. Đ. vlasnik bara i zakupac plaže. Njegovo ponašanje zgrozilo je javnost, on se raspravljao sa muslimanskom porodicom, koju je čak i izbacio samo zato što se žena kupala u hidžabu.

Kako je za Kurir ispričao mladić D. M. gazdi to nije prvi put da izbacuje muslimanske porodice sa plaže.

