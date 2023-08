ISPOVEST RADNIKA SA ČUVENE PLAŽE KOD UTJEHE ZA KURIR: "Nije mu prvi ispad, ŠAMARAO me, nije mi dao PARE!" JEZIVO šta radi (FOTO)

Pre nekoliko dana ponašanje vlasnika bara i plaže u blizini Utjehe u Crnoj Gori zgrozio je javnost! Naime, on se raspravljao sa ženom i izbacio je sa plaže zato što se kupala u hidžabu! Međutim, ovo nije jedini slučaj bahatog ponašanja ovog čoveka! Pored toga što ume da bude neljubazan prema gostima, on je nedavno nalupao šamare svom radniku!

Kuriru se javio mladić D. M. (21) iz Srbije koji kaže da je 3. jula počeo da radi kod D. Đ. inače vlasnika "Rocky Beacha" u Utjehi.

- Isplatu za prvi mesec sam trebao da dobijem 3. avgusta, posle 20 dana rada mi je dao 500 evra, a ostalo je da mi isplati još 800 evra. Radio sam 13 sati svaki dan, 3. avgusta su oni imali neku porodičnu proslavu i nisam hteo ništa da ga pitam oko plate. Sutradan, pred kraj smene, mi drug kaže kako je gazda rekao da nam neće dati novac i to kao garanciju da bi mi ostali da radimo - priča za Kurir D. M.

Obratio se gazdi povodom toga i rekao mu je da on uopšte i ne veruje da će mu isplatiti platu.

- U besu sam ustao i otišao, sutradan se nisam pojavio na poslu. Drugar mi je posalo poruku da mu je gazda rekao da je bolje da se ne pojavljujem i da će biti haos. Otišao sam taj dan, to je bilo 5. avgusta popodne i čovek je krenuo u mom pravcu. Rekao sam mu "Dobar dan, gde su moje pare?", on je bacio metlu iz ruke i lupio mi šamar. Krenuo je da me izbacuje iz lokala pred svim gostima i zaposlenima. Istrpeo sam sedam šamara, nisam želeo da reagujem. Hoću da ga tužim i želim da mi vrati novac koji sam zaradio - priseća se torture koju je preživeo ovaj mladić.

Dodaje da ga je D. Đ. vređao i govorio "Mrš, stoko, skloni mi se, bruko jedna!"

- Zvao sam policiju, koja nije želela da dođe na lice mesta, već su me zvali da ja odem do stanice. Otišao sam nam razgovor, posle toga sam išao i kod lekara. Prijavio sam sve i konzulatu u Herceg Novom i ambasadi u Podgorici. Za 13 sati rada sam dobijao samo jedan obrok, jednom sam se čak i otrovao od neke pljeskavice koju su nam dali - tvrdi D. M.

Kaže i da su bili smešteni u očajnom smeštaju, te da su tražili da dobiju drugi.

- Otišao sam kod njega da radim sa drugom i devojkom, mi smo tražili drugi smeštaj. Prvo su rekli da će nam oni naći, a onda je to bilo preskupo. Potom smo mi ponudili da nađemo sami i našli smo smeštaj za dvoje za mesec dana 280 evra, a gazda je rekao da neće da plati, već je dao samo deo 140 evra. Otišao sam u drugu državu da radim, trebalo bi da sam zaštićeniji nego u Srbiji, ovo nikako ne bi smelo da se dešava - zaključio je ovaj mladić.

D. Đ. do objavljivanja ovog teksta nije odgovorio na našu poruku koju smo mu uputili putem Vajbera, iako ju je video.

