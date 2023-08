OVO SU TRI RAZLOGA ZBOG KOJIH PUCAJU BRAKOVI U SRBIJI: Mladi su narcisoidni, ne žele da se potčine ni partneru, NI DETETU

U našoj zemlji je prošle godine sklopljeno skoro 33.000 brakova što je više nego prethodne. Međutim, blago je porastao i broj razvoda.

Mladi sve kasnije ulaze u bračne vode, a kada se i usude, opstane svaki treći brak. Zbog čega je to tako i kako bi statistika mogla da se popravi, istraživala je novinarka Kurir TV Valentina Danilović.

Mladoženja 34, mlada 31 godinu - tako u proseku izgleda mladi bračni par. I dok mladi uzrok za sve kasnije stupanje u brak traže u nedostatku novca, stariji kažu da je nešto drugo po sredi.

- Lakše im je da idu linijom manjeg otpora. Mama skuva, mama donese, mama napravi. Mama opegla. Kao hotel - bio je jedan od odgovora anketiranih građana.

Ne samo da kasnije ulaze u brak, nego se kasnije i razvode, a njihovi brakovi u proseku su trajali malo manje od 14 godina. Razloge zbog kojih se parovi razvode, stručnjaci lako objašnjavaju.

- Brakovi propadaju iz tri glavna razloga. Jedan je novac, drugi je nasilje i treći je prevara, odnosno neverstva. To će vam reći svaki sudija ili osoba koja radi u centru za socijalni rad. Ljudi neće da se obavezuju. Hoće da žive slobodno. To je sad kapitalistički trend - da se bude individua, da se bude narcisoidan, da budeš ti u centru pažnje, a brak podrazumeva da malo odstupiš od sebe, da se potčiniš nekom drugome, detetu, a ljudi to jednostavno neće - kaže Marko Braković, psihoterapeut.

Za razliku od sudske prakse, statistika je ohrabrujuća.

- Rast broja zaključenih brakova 2022. u odnosu na 2021. govori nam da je ipak mlado stanovništvo u zemlji. To je dobar pokazatelj i u narednom periodu očekujemo da će se broj brakova održati na nivou od 32-35.000 - ističe Gordana Bjelobrk iz Republičkog zavoda za statistiku.

U svakom slučaju, oženite se. Ako nađete dobru ženu bićete srećni. Ako nađete lošu, postaćete filozof - veruje se da je rekao Sokrat.

