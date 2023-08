SOFIJA DALA KUČE BIVŠEM JER NEĆE DA SE SVETI I PAS JE NE VOLI: Ovo mu ne da i od suda traži samo JEDNO, boriće se do kraja za to

Razvod Sofije Vergare i Džoa Manganijela je u toku. Glumac je pre skor dve nedelje predao papire za razvod braka. Kolumbijska zvezda reagovala je na to iznevši u sudskim dokumentima šta želi da sačuva nakon rastave. Odluku kome će pripasti pas o kojem su zajedno brinuli, doneli su van suda.

foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Sofija Vergara pristala je da pas Babls pripadne njenom suprugu, Reč je o mešancu čivave i pomeranca, koji je 10 godina star. "Džo se ni za milion godina ne bi rastao od Babls i Sofija je svesna toga", rekao je izvor za Daily mail i dodao: "Ni ona ni on nisu ogorčeni niti žude za osvetom. Sofija voli Babls i želi da ona bude srećna što jeste razlog njene odluke da psa preda Džou".

Manganijelo je dodao da "Sofija ima veliko srce i da nikada ne bi uradila nešto što bi moglo da povredi nju ili psa".

Prema zakonu države Kalifornije, kućni ljubimci smatraju se ličnim vlasništvom kada parovi dele imovinu. Međutim, nakon što je 2019. donet novi zakon, sudije u brakorazvodnim parnicama mogu da uzmu u obzir najbolji interes i dobrobit kućnog ljubimca i da donesu odluku o tome da bivši partneri zajedno brinu o ljubimcu, odluka se može doneti prema vlastitom nahođenju sudije.

Vergara i Manganijelo nisu komentarisali ove navode za Page six. Sofija je Babls usvojila pre dve godine, a kučence se više zbližilo sa Džoom, o čemu je ona i duhovito pričala 2021. u emisiji "The Tonight Show”: “Ona me mrzi. Trebala je da bude za mene. Ona je trebalo da bude moja pas. To je užasno, ona me mrzi. Ona je super zla prema meni. Ona me grize! Ona nije tako slatka".

Sofija naravno obožava Babls i bila je oduševljena kako je njen bivši suprug brinuo o njihovom psu.

Vergara je dve nedelje nakon što je Džo predao papire za razvod - uzvratila na to. U sudskim dokumentima u koje uvid ima People, ona je poput bivšeg muža, kao razlog razvoda navela nepormirljive razlike među njma. Traži od suda da potvrdi predbračni ugovor, odnosno to da njena imovina uključujući nakit i umetnička dela, kao i sva zarada stečena pre i tokom braka ostane njena.

foto: Printscreen/Instagram

Bogatstvo Sofije Vergare procenjuje se na 180 miliona dolara, dok bogatstvo Manganijela iznosi 40 miliona dolara, prema sajtu Celebrity net worth.

(Kurir.rs/blicŽena)

