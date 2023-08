SRPKINJA OPLELA PO UGOSTITELJIMA U CRNOJ GORI: Poručila ćevape, a poludela kad videla šta su stavili unutra! Drski su i neljubazni

Nakon što je Kurir objavio video-snimak sa društvenih mreža na kojem se vidi kako jedan taksista vara tuiriste u Budvi, ispod našeg teksta jedna žena je otkrila kako joj je trenutno na letovanju u Crnoj Gori.

Naime, ona je ostavila komentar u kome se požalila na drskost i neljubaznost konobara i ugostitelja na crnogorskom primorju.

- Trenutno sam u Crnoj Gori. Lepo nam je, samo neljubaznost pojedinih ugostitelja je katastrofa. Svaka čast pojedincima naravno. Danas sam telefonom poručila detetu ćevape.

On ne voli priloge, kada sam došla po to oni sami stavili tri vrste salate, još bio neljubazan kaže: "Ko ne kaž,e oni sami stave". Pa, gde to ima... Još drzak, žao mi je što mu nisam istresla i otišla, kao da mi od njih živimo, a ne oni od nas. Tako i taksi kako hoće - piše u komentaru.

Podsetimo, prethodno se na društvenim mrežama pojavio video-snimak iz jednog taksi vozila u Budvi na kome se vidi kako crnogorski taksisti varaju turiste odnosno naplaćuju papreno vožnju.

- Kako kradu taksisti u Budvi - piše na snimku na TikToku, dok se čuje glas mladića koji pita taksistu da li misli da će mu stvarno platiti toliko.

Na snimku se vidi i taksimetar koji odbrojava gotovo po jedan evro svake sekunde! Budići da bi taksimetar trebalo da kuca po pređenom kilometru, to bi značilo da se auto ovog taksiste kreće brzinom od jednog kilometra u sekundi, odnosno 3.600 kilometara na čas!

I dok moderni putnički avioni lete od 500 do 800 kilometara na sat, a supersonik 2.100 kilometara na sat, znači da ovaj taksi ide brže i od supersonika i od putničkog aviona.

