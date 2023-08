VREME KAO DA SMO USRED JULA: Toplotni talas ponovo zahvatio Srbiju, ali ne zadugo! Od ovog dana opet PLJUSKOVI I JAKI UDARI VETRA

I današnji dan doneo je Srbiji vrlo sveže, ponegde i maglovito jutro, a tokom dana bilo je sunčano i toplo, uz maksimalne temperature od 27 do 31°C, u Beogradu do 29°C.

U ponedeljak će u Srbiji biti sunčano i toplo, ali će jutro i dalje biti sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom.

Nakon jutarnjih 11 do 17°C, maksimalna temperatura biće od 29 do 32°C, u Beogradu do 31°C, kaže meteorolog Đorđe Đurić.

U utorak i u sredu se očekuje više oblačnosti, ponegde i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće od 28 do 32°C, u Beogradu do 30°C.

Inače, jugoistočni i istočni vetar biće u ponedeljak u Srbiji u pojačanju, pa će sredinom sedmice u košavskom području povrmeeno duvati i jak. Inače, košava je veoma retka pojava tokom letnjih meseci, a i kada se pojavi ne duva dugo i nije ni približnog intenziteta kao tokom ostalih meseci.

Od četvrtka se ponovo pod uticajem anticklona, očekuje vedro i stabilno, uz priliv i topije vazduše mase sa Mediterana.

Maksimalna temperatura biće u porastu, prema kraju sedmice i do 35°C.

Prema trenutnim prognozama promena vremena i zahlađenje ne očkuju se pre 25. avgusta.

Inače, nad Srbijom su vrlo visoke vrednosti indeksa UV zračenja, pa se u periodu od 10 do 16 časova preporučuje oprez i izbegavanje boravkna na otvorenom od 10 do 16 časova bez adekvatne zaštite.

