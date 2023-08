U 4 DELA SRBIJE DANAS MOGUĆE NEVREME! Meteorolog Ristić: Jača Afrički ciklon, biće i do 37 stepeni! Novo zahlađenje od OVOG DATUMA

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

foto: Printscreen/RHMZ

Intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom i većom količinom padavina od 15 do 30 litara za kratak vremenskih period očekuju se ujutru u Banatu, Podunavskom okrugu, Braničevskom i Borskom okrugu. Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od 14 stepeni do 20, a najviša od 27 do 30 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 18 stepeni do 20, a najviša oko 29 stepeni.

Meteorolog Ivan Ristić, takođe, je najavio promenljivo vreme, uz pljuskove i grmljavinu, a dodao je i da se do kraja nedelje očekuje čak tropskih 37 stepeni Celzijusovih.

- Visinski ciklon koji je iznad Grčke kreće na sever i uticaće na vreme kod nas. Tokom dana smena sunca i oblaka popodne sa lokalnim pljuskovima kiše i grmljavinom. Duvaće umeren istočni i jugoistočni vetar - napisao je Ristić na svom Fejsbuk profilu i dodao:

Najavio je i da će od četvrtka zbog jačanja afričkog anticiklona prema nama biti puno sunca a malo oblaka.

- Vetar slab promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura u postepenom porastu i za dane vikenda kretaće se od 33°C do 37°C. Toplotni talas trajaće do 25. avgusta kada se očekuje naoblačenje, kiša i zahlađenje - napisao je meteorolog Ristić.

Upaljen meteo alarm

U Banatu i Pomoravlju danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog kiše, dok je u ostalim delovima Srbije upaljen žuti meteo alarm zbog grmljavine.

foto: Printscreen/RHMZ

"Narandžasto upozorenje znači da je vreme opasno: "Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", objavio je RHMZ.

