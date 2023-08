"UBACILI SU U SRBIJU 'ALBANKU' PRSKANU FENTANILOM" Marihuana na našim ulicama je SMRTNO OPASNA, to nije kanabis nego HEROIN

Hemičar i bivši republički inspektor za kontrolu psihoaktivnih supstanci Mladen Nikolić gostovao je u jutarnjem programu "Redakcija" u razgovoru sa voditeljkom o dejstvu psihoaktivnih supstanci i legalizacije kanabisa u Nemačkoj.

On smatra najava da će u Nemačkoj biti dozvoljeno posedovanje do 25 grama nije početak legalizacije, već se tamo već godinama na recept kupuju cvetovi kanabisa, ulje, a ovo je rekreativna upotreba koja nije prepisana - nego će se raditi iz zadovoljstva.

- Kada je reč o nauci i zdravlju iznet je jedinstven stav koji glasi da ne postoje nikakvi naučni dokazi o štetnosti kanabisa. Mi smo jedina zemlja u Evropi gde je kanabis krivično delo. Po zvaničnim podacima Batuta 500.000 ljudi konzumira kanabis. Ako je deset evra jedan gram, i neka kažemo da koriste jedan gram dnevno, znači to je pet milona evra koje se zaradi od kanabisa, godišnje 2 milijarde evra - ističe Nikolić.

- To je jedini način zaštite od crnog tržišta, legalizaicja marihuane. Dve osobe su na srpsko tržište plasirale "Albanku", kanabis prskam fentanilom, sintetičkim heroinom, sa ciljem uništavanja srpske omladine. Kanabis na srpskim ulicama je smrtno opasan. To nije kanabis, to je heroin.

