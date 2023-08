MOGUĆE POPLAVE, RHMZ IZDAO UPOZORENJE: Opasnost preti na ovim tokovima

RHMZ izdao je upozorenje koje se ovoga puta odnosi na moguće izlivanje reka.

"Na gornjim tokovima Kolubare i Jadra, kao i na malim i srednjim vodotocima zlatiborskog okruga moguća su kratkotrajna lokalna izlivanja bujičnih vodotoka sa pojavom urbanih poplava tokom 18. i 19. avgusta", navodi se u upozorenju RHMZ.

Podsetimo, jutros je izdato upozorenje da se na severozapadu Vojvodine očekuju lokalni razvoji oblačnosti, kiša i pljuskovi.

Vreme narednih dana

U subotu preovlađujuće sunčano i vrućina uz dnevni razvoj oblaka. Najugozapadu i zapadu je moguća ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Vetar slab jugoistočni, istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 20°C, maksimalna od 31°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 26°C.

U nedelju preovlađujuće sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka. Maksimalne temperature od 32°C do 36°C. Iduće sedmice se nastavlja vrućina uz sunčano vreme prema današnjoj prognozi.

(Kurir.rs)