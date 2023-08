OVO JE ENGLEZ ZALEPIO NA MOTOR, A ONDA JE NALETEO NA MILANA U CRNOJ GORI! Kad je saznao istinu, uplašeno vikao "ok, ok" (VIDEO)

Rešio je jedan Englez da na motoru proputuje Evropom, pa tako i Balkanom. Ali nije se baš dobro pripremio, nije mu, očigledno, ni najjasnije dokle su čije granice niti čija je koja zastava. I šta je uopšte zastava, a šta, recimo, amblem terorista!

Zato se na njegovom putu našao jedan Crnogorac da mu sve to objasni. A video je postao veoma zanimljiv mnogima i širi se društvenim mrežama.

- Putujući kroz Crnu Goru, engleski turista je svratio na jednu tezgu u Zeti, gde je naišao na Milana, autora ovog snimka... Milan je primetio amblem terorističke OVK koji je engleski turista dobio na poklon dok je prolazio kroz Albaniju, pa je turisti objasnio da to nije grb Albanije (kako je ovaj mislio) već terorističke organizacije - piše na Fejsbuk stranici Udruženje "Stefan Nemanja" uz objavljeni snimak na kome se vidi kako Milan skida amblem OVK i gužva ga:

- Popili su po pivo i Englez je nastavio put bogatiji za novog prijatelja i kratke lekcije iz istorije i geografije. Duboki naklon za Milana!

Među komentarima može se se pročitati:

- Vidi mu face, kako se prepo kad mu Zećanin govori da je to teroristička organizacija. Samo govori ok, ok, ok - a na ove reči se nadovezao sledeći komentar:

- Kako mu se nije omaklo da zalepi zastavu Crne Gore?!

