NEĆE STATI DOK SA KOSOVA NE PROTERA SRBE! Veličanjem OVK, Kurti poslao jasnu poruku

Poruka kosovskog premijera Aljbina Kurtija da je kosovska policija nastavak Oslobodilačke vojske Kosova, uz podsećanje da je nastala nakon "borbe za slobodu i oslobođenje od srpskog okupatora", ogolila je prave namere Prištine na koje uporno upozoravaju i Srbija i Srbi sa KiM. Aktuelna prištinska vlast potvrđuje pred očima međunarodne javnosti da joj je strateški plan oduvek bio etnički čisto Kosovo, a Kurti to sprovodi po matrici - polovinu Srba pohapsiti, a polovinu proterati, ocenjuju sagovornici Kurira.

Terorističke tvorevine

Stručnjak za bezbednost Miroslav Bjegović upozorava za Kurir da javnim priznanjem da je kosovska policija nastala na temelju terorističkog OVK, Kurti želi poslati poruku i pretnju Srbima da će ponovo biti na meti terorizma i da treba da napuste svoja ognjišta jer su im direktno ugroženi životi.

foto: Kurir tv

- Na ovakvu izjavu trebalo bi da reaguju evropske bezbednosne institucije i da preduzmu određene aktivnosti, a prvenstveno Euleks i Kfor, koji su zaduženi za bezbednost prvenstveno Srba na KiM po Rezoluciji 1244. A ako nisu u stanju da to izvrše, neka o tome obaveste Srbiju, koja će nedvosmisleno izvršiti svoj zadatak. Nije slučajno predsednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio posebnu sednicu Saveta bezbednosti UN da upozori na scenario koji sprema Kurti uz pomoć, nažalost, pojedinih obaveštajnih službi zemalja Kvinte. Interesantno je da ni EU ne reaguje na zvanične terorističke pretnje i priznanje da postoje takve regularne organizacije u srcu Evrope - naglašava naš sagovornik.

Hapšenja i progon

Nemanja Zavišić iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da ovakve izjave pokazuju da su strateški planovi albanskih političara sa KiM decenijama isti, bez obzira na to ko je na vlasti.

- Svima im je cilj identičan: etnički čisto Kosovo, odnosno obrisati srpsko ime, prezime i tragove postojanja na području naše južne pokrajine. I upravo sve što rade, rade zapravo u tu svrhu. Svi napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu kao temelj našeg identiteta, sva proizvoljna hapšenja bez ikakvih dokaza i s tajnim optužnicama, zaustavljanje sanitetskih vozila s lekovima, uvođenje taksa na prehrambene proizvode iz centralne Srbije, sve to je usmereno upravo ka tome da se onemogući iole normalan život Srbima i da se naši sunarodnici primoraju na iseljavanje s vekovnih ognjišta. Baš kao što su to radili ustaški režimi četrdesetih i devedesetih godina prošlog veka, danas to pokušava Kurti. Njegov san je da polovinu Srba pohapsi, a polovinu da protera. I to upravo pokazuje i ta najnovija izjava - smatra naš sagovornik.

foto: Kurir TV

On napominje i da je najveća odgovornost na zemljama Kvinte, od kojih zavisi da li će biti novog rata na KiM koji Kurti toliko priželjkuje.

- Nažalost, od strane međunarodne političke zajednice zasad ne vidimo čvrstu rešenost da pređu s reči na dela, da privedu Kurtija i osiguraju mir i bezbednost u pokrajini. Važno je da Srbi veruju svojoj državi, da su složni, jedinstveni i strpljivi. Pravo i pravda su na našoj strani, a državno rukovodstvo se bori na sve načine da zaštiti srpske interese na Kosovu i Metohiji - objašnjava Zavišić.

Srpska lista Cilj Kurtija je etnički čisto Kosovo Srpska lista juče je ocenila da je Kurti pomenutom izjavom dao najbolju potvrdu zahtevu da Vlada Srbije specijalne, obaveštajne i druge strukture ilegalno prisutne na severu Kosova i Metohije proglasi za terorističke organizacije. foto: Kosovo online - Tom svojom izjavom, pred čitavom javnošću, pa čak i međunarodnim predstavnicima, Kurti je najbolje pokazao koliko mu je stalo do poštovanja prava svih građana i multietničnosti na ovim prostorima, te da je cilj njegove politike etnički čisto KiM. Da li je sada jasno međunarodnim predstavnicima da režim Aljbina Kurtija i on lično čine sve da odvrate Srbe od ulaska u kosovske institucije ili eventualnog povratka u njih, jer on nikada nije želeo iskreno da gradi suživot između Srba i Albanaca, te da je spreman da pored sebe ima samo one Srbe koji su spremni da se odreknu svojih predaka, svog identiteta i svega srpskog - navodi se u saopštenju.

Kurir.rs