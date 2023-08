SRBI NA LETOVANJU U MARKETE ULAZE U KUPAĆIM GAĆAMA: U ovim mestima pljušte KAZNE! Na mrežama nastao rat! Bezorazluk i nevaspitanje

Sezona godišnjih odmora još uvek traje. Mnogi naši građani tek planiraju odlazak na letovanje na omiljenim destinacijama, ali trebalo bi znati da je šetanje u kupaćim kostimima i ulazak ovako odevenih turista u markete i prodavnice u pojedinim mestima kažnjiv!

Na društvenoj mreži Tviter pokrenula se žestoka rasprava nakon jedne objave u kojoj je korisnica iskazala svoje mišljenje o ljudima koji u kupaćim kostimima ulaze u prodavnice blizu plaža.

- To što ste na odmoru, i to što je plaža odmah tu, to ne znači da se u prodavnicu ulazi u kupaćim gaćama. To samo znači da ste neshvatljivo nevaspitani i bezobrazni - napisala je ona u tvitu koji je pokrenuo lavinu komentara.

foto: Printskrin Tviter

- Navodno, u Crnoj Gori kazna 400 evra, u marketima obezbeđenje vraća turiste u kupaćim kostimima, a i na ulici kažnjavaju - piše u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

- Sad sam u Petrovcu izašla iz supermarketa u kojem je mlađa dama u bikiniju kupovala hranu. Nemaju dovoljno ni kasirki, kakvo pusto obezbeđenje. Uzela bih joj sve pare što ima, ostavila za prevoz, da se vrati odakle je došlo.

I dok su neki bili saglasni sa tim da ovako odevene ljude treba kažnjavati, bilo je i onih koji su bili protiv toga.

- Tako je i treba odevene kažnjavati na plaži. Video sam lično momka kako hoda plažom odeven i prodaje krofne i razni drugi kako unose nemir među kupače neprikladno odeveni.

foto: Ana Paunković

Međutim, mnogi se nisu složili s tim.

- Stvarno je suludo u turističkim mestima uvoditi ovakva ograničenja. U Grčkoj je to normalno i nikome ne smeta - piše u jednom od komentara, dok u drugom stoji:

- Ne razumem? Prodavnica na plaži, a ja ću da idem u apartman da se presvučem da bi detetu kupio sladoled. Nemaš ti pojma, ovim nisam rekao da treba da se ide u market.

Međutim, kako su mediji nedavno pisali pojedini gradovi u Hrvatskoj du doneli odluku o kažnjavanju turista koji se šetaju oskudno obučeni, odnosno u kupaćem kostimu.

Takođe, u Budvi u Crnoj Gori u zoni Starog grada je, prema rečima posetilaca, zabranjena šetnja u kupaćim kostimima. Oni koji tu odluku ne budu poštovali, navodno će platiti kaznu od 200 evra.

Kurir.rs