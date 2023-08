NAJNOVIJA PROGNOZA MARKA ČUBRILA, STIŽE HLADNI FRONT! U ovim predelima u ponedeljak biće samo 15 stepeni!

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi Marka Čubrila do kraja nedelje biće veoma toplo, dok se sutra i u četvrtak očekuje ređa pojava pljuskova. U nedelju krajem dana stiže jača destabilizacija atmosfere, a od nedelje prolazne padavine i osetno osveženje.

Početak septembra bi trebalo da donese promenljivo vreme uz temperature oko proseka.

- Narednih dana biće pretežno sunčano i toplo, a u drugom delu nedelje i veoma toplo. Samo će sutra i u četvrtak ponegde i to uglavnom nad planinskim delom BiH, Srbije i Crne Gore biti uslova za lokalne grmljavinske pljuskove. Vetar uglavnom slab, osim u zoni pljuska gde na kratko može biti vrlo jak. Dnevni maksimum do petka od 28 do 32, a na jugu regiona oko 36, a zatim do kraja nedelje od 29 do 34, a na jugu i do 38 stepeni Celzijusa. U nedelju posle podne bi sa severozapada trebalo da se približi hladan font ispred kojeg bi na zapadu, jugozapadu, severozapadu i delom središnjih oblasti regiona trebalo da se pokrenu predfrontalne nestabilnosti.

foto: Petar Aleksić

- Njihova snaga i tačan raspored će se znati tek za dolazeći vikend kada snaga samog hladnog fonta bude jasnije definisana. U noći ka nedelji i u ponedeljak tokom dana se računa na premeštanje hladnog fronta koji će doneti prolazne grmljavinske pljuskove, ponegde i lokalne nepogode, jak, a u zoni fronta na kratko i olujni severozapadni vetar kao i osetnije osveženje tako da bi u ponedeljak maksimumi mogli biti od samo oko 15 na planinskom delu BiH do oko 32 na jugu regiona gde će front stići tek posle podne - predviđa Čubrilo.

Kako kaže, u utorak će biti svežije uz temperature oko proseka i znatno prijatnije, svežije noći, dok je novo pogoršanje moguće oko 30. 8.

- Kako je sinoptika zbog aktivacije tropskog dela Atantika ovih dana sve nestabilnija promene i to značajne su svakako moguće, tako da ćemo snagu samog hladnog fronta i tačan datum njegovog prelaska preko našeg dela Evrope moći utvrditi tek oko vikenda. Deluje da će početak semptembra doneti prijatnije vreme uz temperature oko proseka i povremenu pojavu kiše - piše Čubrilo.

