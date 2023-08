TROPSKI DAN PRED NAMA, NA SNAZI METEO ALARM! Danas do 36 stepeni, a pad temperature se očekuje od ovog datuma

prognoza do kraja meseca

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, s temperaturom i do 36 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo su ponegde u planinama mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Kratkotrajne magle biće ujutro će po kotlinama jugozapadne Srbije i na Pešterskoj visoravni.

Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 22, a najviša od 33 do 36 stepeni.

I u Beogradu će biti sunčano i toplo. Najniža temperatura biće od 20 do 22, a najviša oko 35 stepeni.

RHMZ najavio vrućine

Tokom ove sedmice (od 22. do 27. avgusta) u većem delu Srbije pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 33 do 37 °S, zbog čega će na snazi biti žuti i narandžasti meteoalarm.

Usled povećanja nestabilnosti, uz dnevni razvoj oblačnosti, popodnevni lokalni plјuskovi sa grmlјavinom očekuju se u četvrtak, dok će u ostalim danima, kao retka (izolovana) pojava kratkotrajna kiša biti moguća tek ponegde u planinskim predelima. Pad temperature i naoblačenje prognozira se za poslednju sedmicu avgusta (od 28.), kada će ponovo biti uslova za kišu i plјuskove u svim krajevima.

Upaljen narandžasti meteo alarm

U celoj Srbiji, izuzev jugozapadni deo, upaljen je narandžasti meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura. narandžasto upozorenje znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe

Vreme narednih dana

U sredu preovlađujuće sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka u centralnim i južnim predelima Srbije. Vetar slab severni i severoistočni ili promenljivog pravca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 23°C, maksimalna od 34°C do 38°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 23°C do 28°C.

Do kraja sedmice pretežno sunčano i vrućina sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Samo je u četvrtak i subote popodne moguća pojava lokalnih pljuskova u jugozapadnim i južnim predelima Srbije. Maksimalne temperature od 33°C do 38°C. Početkom iduće sedmice je moguće osveženje sa pljuskovima u svim predelima.

