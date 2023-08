NERON SE NE PREDAJE DO KRAJA NEDELJE, ČEKAJU NAS TROPSKI DANI I NOĆI: Meteorolog Ristić otkrio do kada traje ovaj toplotni talas!

Meteorolog Ivan Ristić objavio je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje do kraja meseca.

- Neron se ne predaje do kraja nedelje! Do kraja nedelje veoma toplo i sparno vreme. Osim tropskih dana u gradovima očekujte i tropske noći. Minimalna temperatura kretaće se od 17°C do 23°C a maksimalna od 33°C do 37°C. Najtopliji dani biće sreda i subota, 23. i 25. avgust. U četvrtak, 24. avgusta za par stepeni svežije ponegde kratkotrajni pljuskovi kiše, ali se uz smenu sunca i oblaka toplotni talas nastavlja - napisao je Ristić i dodao:

- U prvoj polovini nedelje vetar slab severni, a krajem nedelje slab i umeren južni i jugoistočni. Oblaci i kiša stižu u nedelju, 27. avgusta a zahlađenje u ponedeljak 28. avgusta i to će ujedno biti kraj ovog toplotnog talasa.

Ristić ističe i da će usled prodora hladnije vazdušne mase doći do osetnog pada temperature i destabilizacije atmosfere, pljuskova kiše, grmljavine, lokalno i nepogoda praćenih olujnim vetrom i gradom.

Kurir.rs