"PORODIČNO SMO DOŽIVELI PONOVNO ROĐENJE" Oglasila se majka malog Lava koji je primio terapiju "zolgensma" u Tiršovoj

Majka dvogodišnjeg Lava Teodorovića, koji je ovog prepodneva primio gensku terapiju zolgensma, kao prvi pacijent u Srbiji, ne zna rečima da izrazi sreću.

Rekla je da su joj emocije uzburkane.

"Iskreno da kažem, toliko smo čekali na ovo... Emocije su mi toliko uzburkane da ne znam ni šta da izgovorim. Što se nas tiče porodično, to je za nas novi početak, doživeli smo ponovno rođenje".

Ne krijući smeh koji govori više od reči, pohvalila je osoblje, koje ih je podržalo da kroz ovaj postupak prođu što opušteniji, a glasno se nasmejala sreći deteta.

Radost iskazanu "bebećim jezikom" čula se na sve strane.

"Tata došao da donese stvari! Obradovao mu se. Priča, ma, on je jedno fantastično dete", kaže komentarišući kako se ocu obraća jasno izgovarajući "tata".

U vezi sa primljenom terapijom, rekla je da je infuzija tekla nešto duže od sat vremena, ali da su u narednim danima na posebnom oprezu.

"On je sad primio infuziju i treba da se prati stanje organizma zato što je to jaka i ozbiljna terapija koja izaziva određene promene u organizmu. Mi ćemo uskoro verovatno izaći iz bolnice, ali ćemo dolaziti svakih nekoliko dana, to je sigurno dosta često. Da bi se vadila krv i da bi se pratili ti parametri", kazala nam je.

