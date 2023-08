VODIČ KAKO DA NAPRAVITE AJVAR ZA 700 DINARA, A PINĐUR ZA 300: Sve od cena paprika i paradjza pa do šerpi i tegli, i tačne mere!

Vredne domaćice već sad razmišljaju o novoj turi zimnice. Sad su na redu pripreme za ajvar, turšiju, pinđur, mleveni paradajz, kečap... A dok se čeka da cena paprika, paradajza i ostalog povrća padne, vreme je za nabavku tegli, buradi i ostalih "alata" za zimnicu.

I dalje se postavlja pitanje da li se isplati praviti zimnicu, pogotovo ajvar koji traži mnogo truda, ali mnoge domaćice žele da njihova porodica jede proverenu domaću hranu, pa čak i ako je skuplja od kupljene u prodavinici ili na pijaci.

Oni koji su bar jednom pokušali da naprave ajvar, znaju koliko je vremena i truda potrebno i kakav haos ostaje u kuhinji nakon čišćenja, pečenja, mlevenja, ceđenja, ukuvavanja... Za samo nekoliko kilograma!

Ako računamo da ćete sve kupiti po srednjoj ceni na pijacama, pet kilograma ajvara ispadne 2.400 dinara, odnosno 480 dinara po kilogramu. Naravno, ovo je za ajvar u koji se ubacuje patlidžan , dok domaćice često ističu da to nije dovoljno dobar recept, već da je najbolji onaj u koji idu samo paprike. Tada je jedan kilogram daleko skuplji, pa ide i 700 i 800 dinara po kilogromu.

Mnogi zato radije kupuju na pijacama ili supermarketima. Ipak, ako se odlučite da ga spremate, prema najprostijoj računici kilogram ajvara u domaćoj izradi košta oko 700 dinara. Mala tegla, onog kvalitetnijeg, u prodavnici je već od 600 dinara, a ide i do 1.000, tako da bi ove godine, ko ima živaca i vremena, moglo da se isplati pravljenje ajvara kod kuće.

Za kilogram pinđura potrebno je uložiti (bez ruku) oko 330 dinara (na pijacama je teglica oko 750 dianra), a za litar mlevenog paradajza 150 dinara (na pijacama košta od 250 do 500).

U prodavnicama već sada se mogu kupiti staklene tegle, jedna je oko 50 dinara na akciji, a set od 10 poklopaca je 150 dinara, tako deset tegli s poklopcima košta 65 dinara. Ako nemate, a bez toga se ne može, velika šerpa od 20 litara je oko 4.999 dinara, a od 14 litara 2.999 dinara.

Sokovnik je 5.999 dinara, a staklena flaša od litar s hermetičkim polopcem oko 300 dinara, obična staklena flaša od litar 59,99 dinara.

Plastično bure od 30 litara je oko 1.000, plastična vangla od 15 litara 250-350 dinara, a od 25 litara 450-550 dinara. Za lakše čišćenje paprika, plastični bušač je oko 60 dinara.

Domaćica otrkiva

Jeste teško, al se duplo zaradi

Domaćica S. R. iz Meljaka rekla je za Alo! da ove godine još nije kupila paprike ajvaruše.

foto: RINA

- Na Vidokovačkoj pijaci su koštale po 250 dinara pre dva dana i to nam je bilo skupo. Prošle godine sam od 30 kilogarama crvene roge dobila 17 tegli ajvara od po 720 grama. Muž i ja smo izračunali da nas je svaka koštala po 340 dinara, ne računajući ruke, drva i ogroman trud. Prodavala sam ih po 850 dinara. Sada za istu tu gramažu vidim da domaćice traže od 900 do 1.000 dinara. Ne zaboravite da je to mukotrpan posao.