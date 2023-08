KAMENOVAN AUTOBUS SA SRBIMA KOJI SE VRAĆAO IZ GRČKE: Oglasili se turisti na mrežama, otkrili ko je to uradio

Autobus koji je prevozio turiste iz Srbije kamenovan je u Severnoj Makedoniji, kada su se vraćali iz Grčke.

Naime, njih je kod jednog nadvožnjaka napala grupa maloletnika, a kako se navodi na mrežama, autobus su gađali kamenjem.

Na svu sreću, niko nije povređen, ali su svi pod stresom, posebno deca koja su se nalazila u autobusu.

foto: Printscreen/Facebook

"Noćas u povratku autobusom iz Grčke, desila se jedna neprijatnost. Sa nadvožnjaka u Makedoniji gađani smo kamenom pravo u šoferku. Srećom, staklo nije puklo u potpunosti i deca koja su tu sedela nisu povređena. Naknadno smo obavešteni da to radi grupa maloletnika, da nismo prvi kojima se to desilo i da se dešava sve češće. I znaju o kome se radi, a ne vidim da se bilo gde piše o tome. Eto, čisto da skrenem pažnju vozačima da vode računa kad prolaze ispod nadvožnjaka kroz Makedoniju", napisala je Sanja u fejsbuk grupi Live from Greece.

Kako se navodi u komentarima, incident se dogodio kod Kumanova.

Ubrzo su se u komentarima oglasili i građani iz Severne Makedonije, te objasnili da se ti često dešava i izvinili se u ime svojih sugrađana.

Kurir.rs