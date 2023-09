DANAS POČINJE ŠKOLSKA GODINA U SRBIJI: Prvi dan bez predavanja, uveden novi izborni predmet, prvi raspust u novembru

Za 65.000 prvaka i 760.000 ostalih učenika osnovnih i srednjih škola u Srbiji danas počinje nova školska godina, a prvog dana neće biti predavanja, već će on biti posvećen bezbednosti i razgovorima o negovanju vrednosti.

Ministarstvo prosvete je 17. avgusta školama uputilo Smernice za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima koje su sačinjene zbog majske tragedije, a pojedini sindikati i prosvetni radnici su ocenili da su one prekasno poslate.

Prvog dana školske 2023/24. godine, prema tim smernicama, neće biti predavanja, već će taj dan biti posvećen razgovorima sa đacima, a tokom prvih nedelja najavljeni su i brojni razgovori, radionice i savetovališta na temu solidarnosti, međusobnog poštovanja i vrednosti.

Uveden je novi izborni predmet - "Vrline i vrednosti kao životni kompas" koji bi trebalo da se na aktivan način bavi životnim vrednostima i ljudskim vrlinama i koji će nastavniku davati slobodu da sam određuje teme razgovora.

Najavljeno je veće prisustvo kako školskih policajaca, tako i policajaca koji će patrolirati oko škola, i da će svaka škola imati pedagoga ili psihologa.

Plate prosvetnih radnika, kako su ranije najavili državni zvaničnici, od danas će biti veće za 5,5 odsto, a od januara za još 10 odsto.

Nova školska godina počeće i sa novom ministarkom prosvete, funkcionerkom Socijalističke partije Srbije (SPS) Slavicom Đukić Dejanović. Ona je 26. jula na toj poziciji zamenila stranačkog kolegu Branka Ružića koji je podneo ostavku.

Prvi mini-raspust đake očekuje se od 8. do 12. novembra povodom Dana Primirja u Prvoom svetskom ratu, dok će zimski raspust trajati od 29. decembra do 21. januara. Mini-raspust planiran je i od 15. do 18. februara povodom Dana državnosti Srbije, a prolećni raspust od 27. aprila do 6. maja.

Kraj školske godine za đake koji završavaju osnovne i srednje škole biće 31. maja 2024, 14. juna školu će završiti ostali osnovci, a 21. juna srednjoškolci.

