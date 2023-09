SRBIJI OVA NEOBIČNA POJAVA DONOSI TROPSKE DANE: Opasni ciklon nas zaobilazi, ali nas očekuju prave letnje temperature

Narednih dana Srbija će se zbog uticaja veoma interesantne pojave, vratiti u tropske dane kao usred leta.

Nad zapadnom i centralnom Evropom i nad oblašću Alpa prostire se veoma izražen termički greben, a njegov položaj je takav da on u sinoptici predstavlja omega bloking. Dakle, ovaj sistem sprečava prodor ciklona, oblačnih i padavinskih sistema da Atlantskog okeana prodre na evropsko kopno, zbog čega će snažan ciklon sa Atlantika donositi obilne padavine i niže temperature Španiji i Portugaliji.

Istovremeno, snažan ciklon koji je prethodnih pet dana potopio Grčku i pojedinim predelima doneo kiše koliko u proseku padne i za dve godine, premnešta se svojim centrom prekog Jonskog mora dalje od evropskog kopna, odnosno na obale Libije. Centar visokog pritiska u sklopu omege bloking i grebena nalazi se nad zapadnom Evropom, pa je tako u Franucskoj vedro i vrelo, uz vrlo visoke temperature.

foto: Edu Botella / ContactoPhoto / Profimedia

Dakle, pod uticajem napomenutog sistema i visokog vazdušnog pritiska, vreme u Srbiji narednih dana biće sunčano i pravo letnje. Za vikend će duvati slab do umeren severoistočni, istočni i jugoistočni vetar. Jutra će biti sveža, u dolinama i kotlinama sa maglom. Jutarnja temperatura biće od 8 do 14°C, u Beogradu oko 16°C. Tokom dana biće toplo, maksimalna temperatur za vikend od 27 do 31°C, u Beogradu oko 30°C, prognozira Đorđe Đurić.

Još toplije biće početkom sledeće sedmice, jer će se nad našim područjem prostirati visinski termički greben sa jugozapada, a u sklopu njega očekuje se priliv još toplije vazdušne mase sa Mediterana. Maksimalna temperatura biće od 30 do 34°C, u Beogradu do 32-33°C. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini biće malo svežije, maksimalna temperatura do 29-30°C.

Očekuje se i pojačanje jugoistočnog vetra, pa će u utorak i u sredu u većem delu Srbije duvati umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području (Pomoravlje, Podunavlje, Braničevski okrug, planine, Vojvodina, Beograd), na jugu Banata sa olujnim udarima i preko 80 km/h.

foto: Zorana Jevtić

Inače, jugoistočni vetar i pad vazdušnog pritiska biće uvod u promenu vremena, koju će doneti četvrtak. Sredinom sledeće sedmice blago će se narušiti sistem i greben nad našim područjem, u prodor hladnog fronta sa severa.

Već u sredu uveče u severozapadnim, a u četvrtak i u ostalim predelima Srbije očekuje se prodor hladnog fronta i naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz skretanje vetra na severozapadni. Očekuje se pad temperature za 5 do 7 stepeni, ali se očekuje i dalje ugodno toplo, uz prosečne temperature za sredinu septembra koja iznosi od 23 do 27°C. Ovo pogoršanje vremena biće kratkog daha i već sledećeg petka sledi stabilizacija vremena, pa će naredni vikend doneti pravo letnje vreme.

Kurir.rs/Telegraf