DRVENE LUTKE RASPLAKALE SRBIJU: Ljudi s knedlom u grlu slušali mladog Đorđa dok je pričao o golgoti kroz koju prolazi! (FOTO)

Moja knjiga je prozor u svet za sve ostale ljude, da vide sa čim se osobe sa invaliditetom svakodnevno susreću, s kakvim barijerama, kako to sve preživljavaju i kako se bore za svoj život, rekao je za Kurir mladi Đorđe Mitrović (24) iz Prokuplja, 100 odsto invalid od rođenja, na predstavljanju svoje prve knjige "Drvene lutke" u Beogradu.

Kada je pred okupljenima počeo da govori o knjizi, verovatno nije bilo onog kome nije zastala knedla u grlu, a bilo je i nekih koji su zaplakali. Ipak, suze na Đorđevom licu niste mogli da vidite jer ovaj momak, koji boluje od artrogripoze, zrači neverovatnim optimizmom, vidljivim već prilikom prvog kontakta s njim.

Pružio nam je svoju teško deformisanu ruku, a taj pozdrav bio je samo uvod u svet koji veliki broj ljudi ne razume ili ne želi da shvati. U tom svetu se krije ogromna patnja i jedno veliko srce puno ljubavi i želje za životom. Đorđe je upravo patnju transformisao u nešto što će biti primer drugima i time je u potpunosti nadvladao.

Ruši barijere

- Treba živeti život punim plućima i ja kao osoba sa invaliditetom želim da budem primer drugima da, uprkos svom invaliditetu, žive rame uz rame sa svojom zajednicom - dodaje ovaj hrabri borac kroz život.

VELIKO SRCE

Deo zarade od knjige poklanja dečjoj klinici

Đorđe ističe da su mu upravo porodica i sredina u kojoj živi njegova najveća podrška, zahvaljujući kojoj je prevazišao to što je drugačiji od mnogih. - Nadam se da ćete kroz knjigu osetiti veliku podršku porodice i okoline, zbog koje se ne osećam kao osoba sa invaliditetom, već kao ravnopravan član društva. Zato želim, između ostalih, da se zahvalim i mom drugu Mihajlu Dimitrijeviću, koji je bio velika podrška i velika motivacija jer je bilo situacija kada sam govorio sebi: "Šta ja ovo pišem, da li će ovo uspeti?!", a on bi mi na to rekao: "Možeš to, uspećeš!", i sada je, eto, ova knjiga u vašim u rukama. Zbog svih tih dobrih ljudi koji su mi pomogli na ovom mom putu odlučio sam da deo zarade od knjige dam u humanitarne svrhe i da zajedno s fondacijom "Humana srca" kupim aparat za jednu dečju kliniku u Srbiji - zaključio je Đorđe Mitrović, čovek velikog srca.