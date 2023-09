ČEPOM DO OSMEHA - SAZNAJTE SVE O HUMANITARNOJ AKCIJI NOVOSAĐANA! Gašpar: Za osobe sa invaliditetom mali gest pažnje ČINI ČUDA

Povodom Međunarodnog dana čišćenja obala i Svetskog dana reka, Ekokaravan Udruženja „Čepom do osmeha“ danas ima akciju u Sremskoj Mitrovici.

Njima su se priključili volonteri, kako bi zajedno čistili obalu reke Save. Na licu mesta je reporterka Kurira Aleksandra Dražić, koja je ispričala kuda će sve volonteri proći i saznala još pojedinosti od Andree Gašpar, "Čepom do osmeha"

- Do sada smo u Udruženju, od 2012. godine kada je potekla ideja o sakupljanju čepova, sakupili oko 1100 tona plastičnih čepova i zahvaljujući tim čepovima smo uspeli da obezbedimo 81 pomagalo za decu. Pomagala su zaista raznolika i različita, uključujući električne vertikalizatore, različita električna invalidska kolica, prenosive laptopove za slepe osobe i slično - uputila je u akciju Gašpar.

Ona takođe apeluje na ljude da se pridruže njihovoj akciji i počnu sakupljati čepove, jer mala gesta može napraviti veliku razliku u životima dece sa invaliditetom.

- Iskoristila bih ovu priliku, ako je u redu, da pozovem sve ljude koji su do sada sakupljali čepove, da nastave da to rade, a one koji još nisu počeli da razmotre mogućnost da se pridruže. Sledeća osoba kojoj ćemo pomoći je E.J. iz Novog Sada, slepa devojčica - rekla je Gašpar.

Udruženje "Čepom do smeha" organizuje seriju akcija širom Srbije kako bi sakupili što više čepova i pružili podršku osobama sa invaliditetom.najavljuje sledeće akcije:

- Pošto nam vreme polako ističe, samo želim da napomenem gde će biti sledeća akcija. U ovom ciklusu, obišli smo već četiri grada, peti je Smederevska Palanka, a naš eko karavan ide 16. u Obrenovac, 19. smo u Bečeju, i 21. završavamo putovanje u ovom ciklusu u Vrbasu što se tiče ove akcije - rekla je.

Apelovala je na sve građane da se pridruže njihovoj humanitarnoj misiji i pomognu kako bi zajedno doprineli boljoj budućnosti dece sa invaliditetom i čistijem okruženju.

