"RUSIJA SE OSEĆA UGROŽENO I DELOVAĆE ODLUČNO" Ranković: Blinken javno govori o OSIROMAŠENOM URANIJUMU, sve oči uprte u Krim

"Treći svetski rat je već počeo. Ovo što se dešava u Ukrajini nije samo sukob te zemlje sa Rusijom" rekao je sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Aleksej Danilov.

foto: Shutterstock, Twitter/Tatarigami_UA, AP / Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool

Šta se dešava u Ukrajini? Postoje li naznake mira ili je specijalna operacija Rusije i rat u Ukrajini stvarno okidač nečeg mnogo većeg?

Politikolog Petar Ranković gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije i izneo svoje stavove i zaključke.

foto: Kurir tv

Ranković se osvrnuo na neočekivanu posetu američkog državnog sekretara Entonija Blinkena Ukrajini. Svetski stručnjaci ocenili su je kao znak nepodeljene podrške Ukrajini, a Ranković je primetio kontradiktornost:

- Činjenica je da će nastaviti da finansiraju ukrajinsku vojsku, a rat da traje. Čudno je da je gospodin Blinken rekao da je kontraofanziva uspešna, s obzirom na to da nije došlo do značajnih pomeranja na liniji fronta, ali su uvereni da će sledeće godine ostvariti uspeh... -započeo je Ranković.

Belgija i Engleska redukovale su svoje vojne budžete i deo ulažu u rat u Ukrajini. Ipak, Ranković se nada mirovnoj konferenciji iako nije siguran da li će je biti u skorije vreme.

- Od početka su rekli da Rusija nije zainteresovana za mirovne pregovore. Ova kriza traje još od ruske aneksije Krima. Imali smo minske sporazume gde je EU garantovala da će naći neko političko rešenje, a sam Zapad se povukao, dok je činjenica da Zapad nije zainteresovan da razgovara sa Rusijom. U budućnosti i sadašnjosti ko bude upravljao prostorom Ukrajine imaće direktan prstup i Aziji i Evropi - rekao je Ranković i zaključio:

- Ne postoji interes za pregovore, sve dok ne budu zadovoljni dešavanjima na terenu oni neće zaustaviti rat. Ono što je sigurno to je da nijedna država ne može postati članica NATO sve dok je u aktivnom sukobu. Ona može postati to tek kada su njene granice priznate i to ne samo u NATO nego bilo kojoj organizaciji. Ukrajinsko rukovodstvo se gotovo jednoglasno izjasnilo da Ukrajina treba da bude članica NATO-a, ali nakon krize i aneksije Krima sve su glasniji ti stavovi u Kijevu da Ukrajina treba da postane članica radi zaštite svojih granica, zbog čega se Rusija oseća ugroženo i zato je spremna da deluje odlučno...

foto: Reuters

"Bilo je dosta debata o slanju osiromašenog uranijuma Ukrajini". Sledeću informaciju nazvao je zanimljivom.

- Zanimljivo je da je to zvanično objavljeno! Činjenica je da za osiromašeni uranijum postoji konvencija o tome kako se on upotrebljava. Činjenica je da od osiromašenog uranijuma najviše stradaju civili, a cilj je jedino da se Rusija odvrati od svojih nauma... Definitvno je da to nije dobar potez bez obzira na to koja strana bi koristila uranijum - istakao je Ranković.

Kurir.rs

