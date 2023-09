Deveti talas koronavirusa bliži se svom vrhuncu, a cifra od 1.500 zaraženih nije pravo stanje, budući da veliki broj ljudi nije testiran.

U našoj zemlji već je registrovan pottip "eris", a očekuju se i novi sojevi omikrona. Jedna od preporuka nadležnih biće i obavezno nošenje zaštitnih maski u svim zdravstvenim ustanovama.

Lekari kažu da kliničke slike srećom nisu teške, ali i da prethodne vakcine ne daju trajnu zaštitu od novih pottipova.

01:22 BRŽE I LAKŠE SE PRENOSI OD PRETHODNIKA Obavezno nošenje zaštitne maske? Stručnjaci o novom soju korone: Ovo je tek početak

Sagovornik Kurir televizije koji je rekao da je ovo tek vrh ledenog brega je Zoran Radovanović epidemiolog:

- Ovo što vidimo, što se zvanično prijavljuje to je tek vrh ledenog brega, to su oni koji odu kod doktora, doktor im uzme bris, pa se potvdi. Od odnosa tih podvarijanti zavisi i obolevanje, tako da ne možemo da predvidimo, sasvim je različito u odnosu na one prethodne talase.

Potom je prof. dr Žarko Ranović infektolog rekao da se ovaj soj lakše prenosi od svojih prethodnika:

- Izolovan je i novi pottip koronavirusa eris, treba istaći i to da se ono po podacima SZO mnogo brže i lakše prenosi od prethodnih sojeva. Ali je činjenica barem po ovim podacima da ne prezentuju tešku kliničku sliku.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs

Bonus video:

01:51 NOVI SOJ KORONA VIRUSA U SRBIJI! Stojanović: Svi koji su bili u inostranstvu, čim primete simptome treba ODMAH da se jave lekaru!