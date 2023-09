PORAST BROJA ZARAŽENIH KORONOM U KRAGUJEVCU! Dr Kojić: Ove nedelje preko 50 pozitivnih, a evo koji su NOVI SIMTOMI OBOLELIH

U Kragujevcu je povećan broj zaraženih korona virusom, a pooštravaju se i protivepidemijske mere u Univerzitetskom kliničkom centru. Detaljnije informacije o tome koje su to mere i koliki je broj novozaraženih istraživala je dopisnica Ivana Đorđević.

01:35 PORAST ZARAŽENIH KORONOM U KRAGUJEVCU! Dr Kojić: Ove nedelje preko 50 pozitivnih, a evo koji su NOVI SIMTOMI OBOLELIH

- Poslednjih deset dana imamo poivećan broj pregleda i pozitivnih pacijenata u kovid ambilanti. Prošle nedelje smo imali 130 do 140 pacijenata dnevno, a od toga 20 do 25 pozitivnih. Ove nedelje već imamo oko 190 pregleda i preko 50 pozitivnih pacijenata. Pacijenti koji su pozitivni imaju jako glavobolju gušobolju, suv kašalj, curenje iz nosa, suženje iz očiju. Sve to može da bude praćeno i dijarejom, mučninom, povraćanjem - rekla je dr Sanja Kojić, načelnik Opšte medicine Doma zdravlja Kragujevac.

Saopštila je da se veoma mali broj pacijenata šalje na infektivnu kliniku

Mali broj pacijenata i to us uglavnom onkološki i hronični pacijenti imaju neke komplikacije na plućima kao što je pneumonija , tako da za sada, što je dobro jednog ili nijednog pacijenta ne uputimo na infektivnu kliniku u toku dana.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:51 NOVI SOJ KORONA VIRUSA U SRBIJI! Stojanović: Svi koji su bili u inostranstvu, čim primete simptome treba ODMAH da se jave lekaru!