FRANCUZI PROBALI OVAJ SRPSKI OBIČAJ NA SVADBI, PA UHAPŠENI! Evo šta se desilo na jugu Francuske, reagovala je odmah policija!

Tradicija kod Srba je da se puca na svadbi, nekad i preterano. Nekad, nažalost, i sa tragičnim posledicama.

To se radi o jos nekim većim svečanostima poput krštenja ili praznicima kakav je Božić, dočecima Nove godine... I kad naši prangijaju po belome svetu, to nas ne čudi. Nostalgija za otadžbinom. Ali kada stranci pokušaju da to isto urade, nekako se ugledavši na nas, to prođe neslavno!

Čuj, neslavno. Završe čak i u zatvoru, policija odmah reaguje! Baš to se zbilo na jugu Francuske u Eks an Provansu, Buš du Ron (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) kada su uhapšena dvojica muškaraca jer su na proslavi venčanja u subotu popodne pucala u vazduh, saznaje Actu 17, a prenosi ssup.fr na srpskom jeziku.

Policija je intervenisala oko 14.30 časova zbog pucnjave na aveniji Latre de Tasinji (de-Lattre-de-Tassigny). Pucano je iz automobila iz pištolja, a vozilo je presretnuti nešto dalje na zapadu grada.

Otkriveno je da je korištena "bela municija", odnosno "ćorci". Oružje je zaplenjeno, a u policijskoj stanici su zadržani i pucač i vozač. Njihov identitet se ne spominje, možda imaju i naše krvi, ali sigurno je da nisu gađali jabuku. Sledeći put neka to probaju, možda će bezbolnije proći.

Bez obzira na nekakvu tradiciju, upotreba vatrenog oružja mora da prestane na veseljima. To je u Srbiji zakonski kažnjivo, ali se mnogi oglušuju o to. I ovde, naravno, policija hapsi kad god dobije prijavu ili uoči remećenje javnog reda i mira šenlučenjem na svadbama i sličnim proslavama.

