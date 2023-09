ISKUSNI DRESER OTKRIVA KAKO REAGOVATI KAD VAS PAS NAPADNE! Pripitomio AGRESIVNU dogu od 70 KG mišića koja je bila na CRNOJ LISTI

Sve više je pasa lutalica na ulicama, ali je sve više i porodica koje ih udomljavaju ili kupuju rasne pse. Mnogi od njih odrastaju sa porodicama u stanovima i kako bi pas bio pogodan za takve uslove, mora da prođe određenu obuku. Pavle Nikolić se psima bavi preko 40 godina, a ekipa Kurira pitala ga je da li je svaki pas sposoban za obuku, ali i šta da radimo ukoliko nas neki pas napadne.

- Moramo da naučimo psa šta sme, a šta sme da radi kad dođe u kuću kao bismo olakšali vlasniku. Pas mora da zna šta je da, šta je ne. Gde da vrši nuždu. Posle školvanja ide socijalizacija među ljudima i među psima. Kad se uradi poslušnost onda možemo reći da imamo dresuru. Najpre je potrebno srediti te uslovne reflekse. Onda obacujemo faktore ometanja kao što su automobili, ljudi, druge životinje, buka i td - rekao je Nikolić.

Tvrdi da je moguće pripitomiti sve vrste pasa, a kao primer je naveo nemaču dogu koju je pripitomio za mesec dana

- Imao sam u Nemakoj nemačku dogu. To je pas od 70 kila suvog mišića. Bio je na crnoj listi da se konfiskuje. Posle vlasnik nema pravo da ga obilazi. On je imao četri godine. Rešili smo i taj problem i to za mesec dana.

A evo šta kaže kako reagovati ako naiđete na čopor pasa:

- Ako naiđete na pse u čoporu, ako ste na biciklu ili nekom drugom dvotočkašu nemojte bežati, jer nećete pobeći. Zaustavite vozilo, smirite se, ne gledajte pse u oči. Sačekajte da vidite njihovu reakciju. Pokušajte da se sagnete kao da hoćete neki predmet da uzmete da ih gađate. To će kod nekog proći kod nekog neće. Ne možete napisati knjigu šta tačna raditi u tim situacijama, ali postoje neka opšta pravila.

