MI POSTAJEMO E - GRAĐANI, A BEZBEDNOST NA INTERNETU GORUĆI PROBLEM! Stručnjak navodi šta je potrebno da bi se zaštitila DECA!

Na internetu dajemo lične podatke u razne svrhe. Koriste ih različite kompanije i oglašivači. Podaci svakoga od nas imaju visoku vrednost, pa ne čudi, zašto su česte zloupotrebe.

U koje svrhe kompanije smeju da koriste lične podatke, kako ih prikupljaju i što je najvažnije - kako da se zaštitimo od zloupotreba objašnjavao je u jutarnjem programu Kurir televizije Milan Marinović, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

- Ova tema je sve aktuelnija i biće sve više u meri u kojoj postajemo i E - građani umesto samo obični građani. Taj proces je u toku u celom svetu, ne samo kod nas. Ne može se reći da smo po pitanju zaštite podataka naročito oprezni. Naravno, kako ko. Postoje kategorije koje su manje oprezne kao što su deca i mladi. Oni bolje barataju društvenim mrežama i vičniji su internetu, ali sa druge strane su i neoprezniji. Olako daju podatke da bi došli do nekih sadržaja ne razmišljajući može li to da ima neke negativne posledice- rekao je Marinović i dodao:

- To je jedan od razloga zbog čega je služba poverenika pokrenula akciju kako bi pokušali da dignemo svest o čuvanju ličnih podataka posebno u elektronskoj sferi i posebno prema deci. Da probamo da zaštita ličnih podataka uđe ozbiljno u neki predmet nastavno naučnih programa osnovnih škola. Dok to ne uradimo idemo ad hok od slučaja do slučaja i obučavamo.

