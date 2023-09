RODITELJI PRIJAVILI JEZIV SLUČAJ U PRIVATNOM VRTIĆU U ZEMUNU: Tri dečaka i devojčica (5) seksualno zlostavljali vršnjakinju?

U jednom privatnom vrtiću u Zemunu (naziv poznat redakciji) došlo je, prema tvrdnjama roditelja, do seksualnog zlostavljanja petogodišnje devojčice! Trojica vršnjaka su je navodno držala, dok joj je jedna devojčica skinula gaće i dirala je po intimnim delovima tela, tvrdi izvor Kurira zaposlen u vrtiću!

Ističe da direktorka vrtića ovo nije prijavila roditeljima, te da su roditelji zlostavljane devojčice primetili njeno sumnjivo ponašanje kad je došla kući i tako od nje saznali šta se zbilo tog dana.

- Direktorka je htela to da prikrije, jer nije smelo da se desi da deca ostanu sama. Čak je zaposlenima pretila i otkazima ako o tome budu pričali. Deca uzrasta od pet godina su ostavljena sama u sobi za igru i odmor. Devojčicu su tri dečaka bacila na pod, jedan dečak joj je držao oči i usta, drugi telo, treći noge, dok joj je njena vršnjakinja skinula pantalone i gaćice i dirala je po intimnim delovima. U prostoriji je bilo još dece koja su to sve gledala uplašeno. Neko od dece koje je gledalo je vrisnulo i u tom momentu je ušla vaspitačica, razdvojila ih i rekla da to ne sme više da se ponovi - tvrdi naš izvor.

Prema njegovim rečima, roditelji su devojčicu odveli kod lekara i psihologa kada su primetili čudno ponašanje.

- Posle pregleda je utvrđeno da nema fizičke tegobe, ali da ima psihičke. Slučaj je prijavljen policiji u Zemunu 20. septembra. Devojčica je ispitana u Institutu za majku i dete, koji je prijavio slučaj socijalnim radnicima i policiji, kao i prosvetnoj inspekciji. Zaposleni u vrtiću su davali izjave u policiji dva puta - rekao je izvor.

S. R. iz Upravnog odbora ovog vrtića kaže da jeste slučaj prijavljen policiji kao seksualno zlostavljanje, ali tvrdi da se to nije desilo.

- Prošla je cela pravna procedura i MUP je odradio celokupnu proceduru, svi smo davali izjave. Majka mi je prošlog utorka javila da je dete seksualno zlostavljano u vrtiću od strane dečaka od četiri i po godine, koji čak i ne ide u grupu s tom devojčicom, i još dva dečaka koja su je držala. Mi smo kao vrtić dokazali da taj dečak od četiri i po godine, koga oni optužuju, uopšte nije bio tog dana u vrtiću, kao ni prethodnog dana.

Napominje da je devojčica kompletno pregledana i da sve medicinske analize upućuju na to da je kompletno zdrava.

- Ona je tog dana bila raspoložena, igrala se, nijednom nije zaplakala, niti imala neko čudno ponašanje. Bila je lepo raspoložena i, kada je otac došao po nju, nije imala ni ogrebotinu. Mi smo kao ustanova dužni da dete kod nas bude zdravo i nepovređeno i to je ispoštovano, imali smo aktivnosti, išli u šetnju - napominje i dodaje:

- To se nije desilo! Kompletnom analizom događaja tog dana jasno je da to nije moglo da se desi, nema prostora za tako nešto, deca nisu nikad sama. Nekoliko verzija je bilo i da je to bilo u dvorištu, te da je bilo u sobi... Mi imamo dvorište, ali ne toliko veliko, tako da se tu sve vidi. Može da se iskonstruiše priča da je neko nekog udario, ugrizao, ali da je neko seksualno zlostavljan od strane dečaka od četiri i po godine je van pameti! Mi spremamo tužbu protiv roditelja, jer te njihove optužbe imaju cilj da degradiraju posao koji radimo, ne vidim drugi razlog.

Dobila sestru Možda ovim hoće da skrene pažnju na sebe S. R. kaže da roditelji devojčice pričaju da se ona budi noću i plače: - Ja ne znam kako oni žive i šta se dešava iza njihovih zatvorenih vrata. Ona je pre nekoliko meseci dobila sestru, možda hoće da skrene pažnju na sebe. Ona svašta priča u vrtiću, pa mi ne spominjemo to.

Pitanja smo uputili i MUP i Ministarstvu prosvete, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovor.

Kurir.rs/ Mina Branković