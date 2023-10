NAREDNIH DANA PRAVO MIHOLJSKO LETO, PA ZAHLAĐENJE: Meteorolog objavio novu prognozu - kakva će biti zima i kad će pasti veći sneg

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je da će narednih desetak dana uglavnom biti suvo, sunčano i toplije vreme od proseka, a da se prolazno naoblačenje i manje osveženje očekuje oko 5. oktobra.

Uslova za konkretiju promenu sinoptike može biti polovinom meseca.

- Sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo, posebno na jugu i zapadu regiona gde će maksimumi biti i oko 27 stepeni Celzijusa. U sredu će se preko našeg dela Evrope premestiti sasvim slab, hladan, front koji će usloviti prolazno naoblačenje, okretanje vetra na umeren do jak severozapadni, ali će kiše biti vrlo malo ili će sasvim izostati. Maksimumi od oko 17 na severozapadu Hrvatske do oko 27 na jugoistoku Srbije. Duž Jadrana tokom dana bura u jačanju. Zatim će dan ili dva uz vrlo sveža jutra tokom dana biti pretežno sunčano ali malo svežije uz maksimume od 15 do 23 stepena Celzijsa, što je i dalje malo iznad proseka. Vetar će biti slab. Posle 7. oktobra ponovo znatno toplije od proseka i oko 12. oktobra maksimumi bi trebalo da se kreću od 18 do 26 stepeni Celzijusa, na jugu regiona i koji stepen više - napisao je Čubrilo u najnovijoj vremenskoj prognozi.

Uslova za jače pogoršanje moglo bi biti posle 13. oktobra ali naglašava da je to udaljen period te da je pouzdanost promene zasad vrlo niska.

- Izašle su i prve jesenje procene ECMWF modela moguće akumulacije snega iznad Evrope tokom zime 2023/24 Po trenuntim procenama decembar bi trebao doneti značajan deficit snega nad velikim delom Evrope, dok bi januar mogao doneti izražen suficit i veliku količinu snega, posebno našem delu Evrope. Februar bi i dalje bio dosta snežan ali bi se nad našim delom Evrope količine novog snega kretale oko proseka - predviđa Čubrilo i dodaje:

- Ukoliko bi se ovakve postavke održale, zima 2023/24 bi bila znatno snežnija u odnosu na protekle. Ipak, ovo su tek prve procene količine snega i već sredinom oktobra sve može izgledati drugačije, dok će ključne i najpreciznije prognoze količine snega biti dostupne tek negde oko 15. oktobra.

Narednih dana čeka nas pravo Miholjsko leto koja bi trebalo potrajati barem do polovine meseca.

