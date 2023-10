ŠTA ZNAČI KAD POSADA AVIONA GOVORI U ŠIFRAMA? Penzionisani pilot Ignjatović otkrio: Neke kodove ne smeju da znaju ni svi zaposleni

Tokom leta aviona, posada u nepovoljnim uslovima komunicira pomoću misterioznih brojki ili reči. Kada dođe do toga, situacija na letu je vanredna i opasna.

Tajna šifra koju najmanje želite da čujete je sedam pet nula nula (7-5-0-0), jer se ona koristi u slučaju otmice. Osim u avionu, tajni kod možete čuti i na aerodromu, pa ukoliko neko izgovara "Code Adam", to znači da je dete izgubljeno na aerodromu.

O tome koje još tajne kodove koristi posada tokom vanrednih situacija, sa voditeljkom Redakcije Anastasijom Čanović razgovarao je gost jutarnjeg programa na Kurir televiziji, pilot i kapetan avijacije u penziji, Stevan Ignjatović.

- Reći nešto što može da izazove paniku kod putnika je veoma opasno. Panika je zapravo najopasniji deo priče, pa čak i na brodu, avionu, autobusu, tržnom centru, zgradi... Setite se zemljotresa, kada vođeni panikom svi stanu na stepenice pa bude neprohodno ili situacije na stadionima kada narod krene kao stampedo. Tada je situacija nepovratna. Samim tim i u avijaciji postoje neke stvari koje mogu da se kažu, neke stvari mogu samo pojedinim ljudima, ali postoje i one koje ne smeju nikome da se obelodane.

Potom se osvrnuo na priču o šifri 7-5-0-0, pa je obrazložio:

- To je u terminologiji otmica, a nastalo je 70-tih godina kada su neke strane, povodom borbe za svoja prava, krenuli da otimaju avione. Da bi se kontrola letenja upoznala sa dešavanjima u avionu, tada je na konferencijama o vazduhoplovstvu došlo do zaključka da se koriste ti kodovi. Te šifre govori kapetan, a neretko se one šalju preko transpondera. To je uređaj koji komunicira sa svim elektronskim sistemima i kompjuterima u kontroli leta.

Nedugo zatim je spomenuo i šifru 2-0-0-0, pa je rekao:

- To je šifra kada poletite, ali vam kontroler leta nije dao određen, to se u avijaciji zove "Squawk Alpha", koji će posle vašeg poletanja da vas prati duž celog leta, eventualno doživeti neku izmenu.

Nakon toga, opisao je konkretan slučaj sa šifrom 7-5-0-0, pa je rekao i koja promena je usledila nakon kobne otmice koja je usledila udarom na kule bliznakinje u Americi.

- Posle jedanaestog septembra, svi avioni u vazdušnom saobraćaju su dobili tzv. blindirana vrata. To znači da su neprobojna, ne može se ući unutra, postoji šifra za njih koju zna samo posada. To su vrata koja dele putničku kabinu i posadu. Dakle, pomenuta šifra 7-5-0-0 se koristi kada kapetan dobije informaciju da je izvršena otmica. Tada kontrola leta dobije saznanje da je avion u problemu. Tada otpočinje sva moguća asistencija tom avionu - rekao je Ignjatović, pa nastavio:

- U tom trenutku, kontrola leta mora da vam ispuni sve zahteve. S druge strane, postoje propisi da se u tom slučaju sleće na prvi aerodrom bez obzira šta se u putničkom delu aviona događa, tamo može da bude i pokolj, vi slećete na prvi aerodrom bez obzira na broj žrtava, a to vam omogućava kontrola leta. Tamo dolazi ona priča oko raznih specijalaca, koji će pregovorima obuzdati, da izađu u susret ili na kraju da ih pobiju.

