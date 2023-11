NOVO PRAVILO ZA VOZAČE OD DANAS! Bez ovoga ne krećite na put: Ako vas uhvate, KAZNE SU PAPRENE!

Zimske gume na vozilima obavezne su od danas, 1. novembra do 1. aprila, ukoliko je na kolovozu sneg, led ili poledica. Vremenska prognoza za početak meseca ne predviđa takve, klasične zimske uslove, ali saobraćajni stručnjaci, zbog bezbednosnih ali i razloga nagle promenljivosti vremena, ipak savetuju da u tom periodu imate zimske pneumatike.

Po pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima, Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZBS) je propisao da od 1. novembra do 1. aprila pneumatici na vozilima moraju na gazećem sloju imati šare duboke najmanje četiri milimetra. ZBS toleriše upotrebu letnjih guma u ovom periodu, ali ako na kolovozu nema snega, leda ili poledice.

Suvo je, nema leda, ali zašto ipak zimske gume?

Teoretski, ako su vremenski uslovi takvi da snega, leda ili poledice na ulicama i putevima nema, vozači svojim četvorotočkašima sa letnjim gumama mogu upravljati, na primer, i u vreme novogodišnjih i božićnih praznika. Međutim, kada su u pitanju vremenske prilike u Srbiji, praksa pokazuje suprotno, a primer je ovogodišnji 3. april, kada je većina vozača već počela da na točkove vraća letnje gume, a Srbija se probudila okovana snegom!

Sem toga, postoji još praktičnih razloga zbog čega je važno narednih pet meseci imati zimske pneumatike.

- Temperatura kolovoza može da bude znatno niža od spoljne. Nemojte se zavaravati i nemojte izlaziti u saobraćaj ukoliko nemate 4 zimska pneumatika sa dubinom šare najmanje 4 milimetra - kaže Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

Kako u Agenciji za bezbednost saobraćaja preciziraju, spoljna temperatura od 7 stepeni Celzijusa je “prag” ispod kojeg je upotreba zimskih guma veoma preporučljiva, čak iako vas prilikom polaska na put zateknu suvi kolovozi.

- Naime, na temperaturama ispod 7 stepeni, letnje gume gube svoju najvažniju karakteristiku – dobro prijanjanje. Njihov zaustavni put prilikom kočenja je i do dva puta duži od uobičajenog traga koji ostavljaju zimski pneumatici – upozoravaju u Agenciji.

Jer, kako objašnjavaju eksperti, dok su dubina i oblik šare važniji za ponašanje po snegu i ledu, smeša od koje je zimska guma napravljena, „glavna“ je kada su u pitanju njene karakteristike po suvom asfaltu.

- Letnje gume su izrađene od mešavine koja se odlično ponaša pri visokim temperaturama, ali se zato zimi stvrdnu i veoma loše koče i skreću čak i na apsolutno suvom asfaltu pri niskim temperaturama. Zimske gume su napravljene od mekše smeše, koja zadržava dobre karakteristike i kada temperatura ode ispod nule. Zimske gume se sa razlogom zovu zimske, ne snežne. Dakle, važno je da imamo zimske gume ne samo kada je na kolovozu sneg, led ili poledica, već i kada su niske temperature – kaže Damir Okanović.

foto: Shutterstock

Što se tiče roka upotrebe zimskih pneumatika, savet regionalnih AMSS je da se one koriste do osam godina od dana proizvodnje. Objašnjava se da na vozilu gume starije od 10 nije dobro imati, jer hemijske promene usled starenja utiču na gumenu smesu koja gubi fleksibilnost, a time i prianjanje. Zimske gume starije od pet godina, dalje se savetuje, potrebno je prekontrolisati jednom godišnje i to najbolje prilikom redovne promene sa letnjih na zimske i obratno.

Šta je još potrebno od zimske opreme?

U periodu od 1. novembra do 1. aprila, sem zimskih guma, po ZBS svako vozilo u saobraćaju treba da poseduje i sve ostalo što se podvodi kao zimska oprema. Tako, izvan naseljenih mesta, obavezno je u prtljažniku imati lance ili druga sredstva za povećanje trakcije. Kada je sneg na kolovozu, lanci se montiraju na pogonske točkove i to na onim saobraćajnicama gde je označena obavezna upotreba. U naseljenim mestima, međutim, vozila ne moraju biti opremljena lancima. U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila obavezna je još i lopata.

Kazne za vožnju sa letnjim gumama

Podsećamo i da su kazne za vožnju bez zimskih pneumatika u ovom periodu, a ako vozite po snegu, ledu ili poledici, od 10.000 do 20.000 dinara za fizičko, odnosno od 60.000 do čak 800.000 dinara za pravno lice.

(Kurir.rs/Blic)