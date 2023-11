SRBIJA USKORO NA UDARU 3 LEDENA TALASA Meteorolog u dugoročnoj prognozi otkrio KADA KREĆE PRVI: U sredu DRASTIČAN TEMPERATURNI PAD

Nesvakidašnji prirodni fenomeni nad Srbijom i Evropom, pretopla jesen, vetar sličan buri na zapadu Srbije, u isto vreme Aurora borealis na severu zemlje, poplave i vetrovi orkanskih jačina... sve to sve više intrigira i zabrinjava naučnike i klimatologe. Poplave i vetrovi jačine od 200 km/h napravili su haos u regionu, a meteorolog Ivan Ristić ističe da nema bojazni da i nama prete iste nepogode. Međutim, kako najavljuje, sledi nam "interesantna zima sa čak tri ledena talasa".

Oblak koji se juče nadvio nad Srbijom napravio je puno problema, ističe meteorolog Ristić.

- Danas se konačno malo razvedrilo. Juče je došao oblak i napravio je puno problema. Malo se smirilo sada. Evropu je zahvatio taj ciklon "Kiron". Pritisak je bio u centru ciklona 65-70 milibara niži od normalnog. Vetrovi su bili preko 200 km/h. Mi smo bili što se toga tiče malo pošteđeni koliko toliko. Kod nas su dostizali oko 100 km/h, ali svi vetrovi koji su preko 70 km/h mogu da izazovu materijalnu štetu - kaže meteorolog Ivan Ristić.

Vetrovi slični buri u zapadnoj Srbiji

Posebno je interesantno što su vetrovi koji su duvali u petak i juče u zapadnoj Srbiji ličili na buru.

- Taj silazni vetar sa Tare, koji je bio dosta jak je napravio u petak problem u Bajinoj Bašti, a i juče u zapadnoj Srbiji kao bura da je bila. To je bio jugozapadi vetar, oborio je stabla, leteli su krovovi, crepovi... - kaže meteorolog Ristić.

U Crnoj Gori zabeležen je narandžasti meteoalarm, u Dalmaciji se usled orkanskih vetrova izlilo more i potopilo šetalište, međutim, Ristić kaže da nema bojazni da se te oluje preliju i na naše područje.

foto: Shutterstock

U sredu pad temperature za 10, 15 stepeni

- Za sada nema prelivanja, malo se smiruje situacija nad Evropom. Dakle, ne očekujemo neke preterane orkanske udare vetra, ali polako dolazi sve hladniji vazduh. U sredu će biti pad temperature koja će ići između 10 i 15 stepeni. Padaće i kiša. Oblak će prvo zahvatiti zapad i sever Srbije, da bi se tokom srede spustio na celu Srbiju, a Vojvodini doneo razvedravanje i manji pad temperature - kaže Ristić.

- U četvrtak i petak dolazi do pauze sa kišom, jugoistočni vetar će biti pojačan, a u Banatu bi mogao da dostigne i 70 km/h. U subotu ide nova promena vremena, dolazi nam novi oblak i pad temperature. Tada prelazimo u period kada će temperature biti između 10 i 15 stepeni sa povremenom kišom - kaže meteorolog Ristić.

foto: Shutterstock

Tri hladna talasa ove zime, pred kraj jeseni i prve pahulje

Kada je u pitanju treća dekada jeseni, meteorolog Ristić očekuje ozbiljnije zahlađenje, a možda i neku pahulju.

Meteorolog Ristić prognozira da bi ova zima mogla biti daleko zanimljivija od prethodne. Kako ističe, očekuju nas tri hladna talasa.

- Prema nekim dugoročnim prognozama, očekujemo tri hladna talasa. Prvi talas bi bio nakon Nove godine - od Božića do posle 20. januara i on bi bio najduži. To bi ujedno bio i najhladniji period ove zime. Novi hladni talas bio bi u drugoj dekadi februara, i treći u prvoj dekadi marta. Mislim da će biti snega - kaže Ristić.

Kurir.rs/Blic