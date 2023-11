NASTAVNICA ULETELA DA RAZVAĐA ĐAKE, A ONDA ŠOK! Zaplakali i oni koji su pogledali ovaj video - kakva bura EMOCIJA (VIDEO)

Na društvenoj mreži TikTok pojavio se video-snimak iz jedne učionice gde su učenici jednog odeljenja rešili da iznenade svoju nastavnicu i da joj čestitaju rođendan!

Na video-zapisu koji se širi društvenim mrežama vidi se nastavnica koja ulazi u učionicu i zatiče svoje učenike na jednom mestu. Po njenoj reakciji videlo se da se jako uplašila i da je verovatno pomislila da se tuku, međutim, oni su joj pripremili iznenađenje.

Kada je nastavnica dotrčala do njih kod poslednje klupe oni su počeli da vrište, da se smeju i svi uglas čestitaju rođendan. Uručili su joj i cveće.

Žena je bila vidno uznemirena, a ovako nešto nije uopšte očekivala. Od šoka se u jednom trenutku uhvatila za glavu, dok su neki učenici sve ovo snimali kako bi objavili na društvene mreže.

Iznenađenje se svakako dopalo nastavnici, a ovaj video-snimak je oduševio mnoge korisnike društvenih mreža.

Na X (Tviter) jedna korisnica je podelila video i napisala: "Kakva bura emocija!". Pokrenula je lavinu pozitivnih komentara.

- Malo su je prepali, ali divno baš. Evo me plačem u busu - piše u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

- Biti profesor i ovako nešto doživeti je nešto što stoji visoko, na najvišoj polici ... Od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba, a kao profesor učiniš da to traje ceo život. Zato je to jedna od najlepših profesija koju možete imati čista privilegija. Nadam se da je snimljeno negde kod nas, ako jeste, ima nade. Odavno nešto ovako lepo nisam videla - glasili su neki od komentara.

