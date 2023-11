"DETE NE BI IZDRAŽALO TO! HVALA SRBIJO!" Deda Veršegi za Kurir: Sada je vesela, raduje se, a kad pomislim... Ko zna gde bi bila

Miroslav Veršegi, hrabri deda iz Hrvatske, otvoreno je progovorio o nepravdi koju prolazi u borbi za svoju unuku.

Prema rečima Veršegija, Hrvatski centar za socijalni rad planirao je da dete preda usvojiteljima iz Belgije, a Veršegi se suočava sa ozbiljnim pretnjama zatvora.

Sve je počelo kada je Miroslav Veršegi izneo svoje sumnje u postupanje Hrvatskog centra za socijalni rad, tvrdeći da su nameravali da njegovu unuku predaju usvojiteljima iz Belgije, rekao je u jutarnjem programu Kurir TV:

- Nema tu kajanja. Ja sam bio dužan da zaštitim detetove interese. Ja sam nju sa rešenjem suda izveo iz doma. Ali je nisam vratio. Zašto je nisam vratio? Zato što ona nije želela da se vrati - ističe Veršegi, dodajući da je zakon jasan u vezi s nasiljem prema deci.

Veršegi naglašava da nije želeo koristiti nasilje kako bi vratio dete, ističući da je vodio dete u pravcu koji je smatrao najboljim. Oseća zahvalnost prema Srbiji jer nije bio izručen Hrvatskoj, čime je izbegnuto potencijalno štetno dejstvo na dete.

- Dete ne bi moglo izdržati. Dete bi možda, ko zna gde i kako, završilo. Hvala Bogu, daleko od svega toga. Ona je vesela, igra igrice, ide u školu i tako. Mislim, sve to funkcioniše normalno - rekao je Veršegi, izražavajući zahvalnost Srbiji na podršci.

Uprkos tragičnoj situaciji, Veršegi nije izgubio veru u borbu za pravdu. Izneo je svoje nezadovoljstvo prema hrvatskom sudu i socijalnom radniku koji su, prema njegovim rečima, ignorisali njegove prijave o zlostavljanju deteta.

- Saznao sam na ročištu da ona sprema dete nekome predati. A onda sam saznao da to treba da bude nekakvom bračnom paru u Belgiju. Zamislite, dete od tada skoro devet godina. Koji bi to bio trauma za dete? Najteže je da mora zaboraviti svoju porodicu trajno. Da mora prihvatiti nepoznate osobe. I to sve u režiji Vladke i Farhaš i sutkinje jednog opštinskog suda iz Osijeka - zaključuje Veršegi..

