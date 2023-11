SLOBODAN IDE STOPAMA DEDE I OCA, ČUVAJU SRPSKU TRADICIJU 100 GODINA!! Divite se njihovim delima, a ne znate da su ih ONI napravili

Na mnoge zanatske radnje razvoj modernih tehnologija stavio je katanac i trajno ih zatvorio. Međutim, to nije slučaj sa najstarijom umetničkom livnicom na Balkanu, svetskom a našom, koja smeštena u podnožju Avale postoji skoro čitav jedan vek. Spomenici u njoj izrađeni sačuvali su mnoge vojskovođe, državnike i velikane od zaborava i upisali ih u večnost. U porodici Jeremić veština izlivanja u najkvalitetnijim materijalima prenosi se sa kolena na koleno, a veran tradiciji ostao je i mladi Slobodan (33) koji je nastavio stopama svog oca, dede i pradede.

foto: RINA

- Svestan sam da se sve više ljudi okreće nekim drugim poslovima, ali ja nisam imao ni najmanju dilemu. Od malena sam u radionicama, sa majstorima i oduvek sam znao da će to biti i moj put. Kroz naša dela čuvamo srpsku tradiciju i za mene je zaista velika čast što smo upravo mi radili neke od najpoznatijih spomenika u Srbiji i regionu. Neopisiv je osećaj kad znate da upravo vi ostavljate jedan trag u vremenu, spomenike koji će trajati vekovima i preko kojih će naša deca učiti o srpskoj istoriji. Stoga, nijedan drugi posao za mene nije postojao kao opcija, započinje priču Slobodan za RINU.

I nema dileme da je svako bar jednom video neko delo izrađeno u livnici Jeremić. Pod njihovom veštom majstorskom, ali umetničkom rukom i u saradnji sa najeminentnijim vajarima, izliveni su čuveni "Konji vrani" smešteni ispred Skupštine Srbije, spomenik Borislavu Pekiću na Cvetnom trgu, zatim spomenik Petru Nikolajeviću Moleru, spomenik despotu Stefanu Lazareviću, kralju Nikoli Petroviću u Nikšiću.

foto: RINA

Na spisku mnogobrojnih spomenika koja su izašla iz njihove livnice nalazi se spomenik Rajku Mitiću na Marakani, Nikoli Pašiču, kako u Beogradu tako i u Njujorku, skulptura Majke Tereze u Vatikanu. Iskustvo predaka i inovativnost naslednika garancija su da će uprkos novim trendovima, ova umetnička livnica još dugo ostati da stoji stamena kao i dela koje prave.

foto: RINA

- Iako su zanati u izumiranju, moram da kažem da je naš rad naišao na veliko razumevanje pre svega prvog čoveka države i gradske vlasti. Prepoznata je važnost očuvanja istorije i velikih ljudi upravo kroz spomenike koji će im dati večni život. U planu je da u budućem periodu damo priliku mladim vajarima, koji do sada nisu imali adekvatnu šansu. Za oko tri godine slavimo veliki jubilej 100 godina livnice i do tad imamo velike planove. Da se širimo na inostrano tržište, zemlje bivše Jugoslavije u kojima nam je cilj da imamo svoja predstavništva, a postoji mogućnost da se okrenemo i još jednom polju delovanja, a to je industrijsko livenje delova za motore automobila, rekao je Slobodan.

foto: RINA

foto: RINA

Ono po čemu je najmlađi Jeremić takođe poznat jeste učešće u brojnim humanitarnim akcijama na koje su se odazivali bez suvišnih reči. Oni su bili ti koji su obnovili porušeni spomenik devojčice Milice Rakić nastradale u NATO bombardovanju, a majci heroja sa Košara Srđana Stančetića vratili su bar na kratko osmeh na lice kada su donirali novu bistu izlivenu u bronzi, nakon što je prethodna ukradena sa groblja u Banovom Polju kod Bogatića

(Kurir.rs/RINA)