DA LI I POD KOJIM USLOVIMA TREBA RADITI NA BOŽIĆ?! Uzelac: Praznici treba da se plaćaju DUPLO, ali kod nas vlada paušalni princip

Sećate se sigurno one čuvene replike iz filma "Tesna koža" da Japanci imaju samo jedan praznik godišnje, a i tad rade. U Srbiji je, međutim, situacija malo drugačija i Zakon o radu jasno definiše koji dani su neradni i koliko treba da budemo plaćeni ako na te dane ipak moramo na posao. Dan primirja u Prvom svetskom ratu ove godine pao je u subotu, što znači da zaposleni nisu imali pravo na produženi vikend. Da li to znači da u ovom slučaju ne važi sistem prenosa na prvi sledeći radni dan, koji je uobičajen ako praznik pada u nedelju?

Kako se obračunava zarada u slučajevima kada na neradni dan moramo da radimo govorio je u emisiji Puls Srbije Dušan Uzelac iz udruženja Kamatica.

- Ono što je tu uvek prisutno jeste evidencija radnog vremena jer tu pada cela priča kod nas. Mnogi od nas ne vole ni da evidentiraju kad je ko došao na posao, jer onda postoji evidencija dokumenata i obaveza da se to namiri. Kod nas vlada ta paušalni princip i ugovaranja plate i obračuna plate. To imamo sve izokrenuto. Mi svi ugovaramo mesečnu platu u fiksnom iznosu, koji se u glavi negde formira u evrima, pa se pretvara ui dinare. Onda dolazite u sukobe sa knjigovodstvenim obračunom. U tim obračunima bi trebalo da stoji prekovremeni rad i rad vikendom i tu postoje koeficijenta - rekao je Uzelac i dodao:

- Ako je ugovoreno 40 radnih sati nedeljno, a niste radili recimo u utorak, onda vam subota nije deo vikenda. Praznikom se uvek po zakonu dnevnica uplaćuje duplo u odnosu na definisan iznos. Vi u ugovaranju sa poslodavaca treba da ugovarate sve stavke.

Na pitanje da li se u pitanjima rada razlikuju državni i verski praznici rekao je da su neki verski praznici prihvaćeni kao državni te da za njih važe ista pravila:

- I verski praznici se u zakonu prihvataju kao neradni, pa je država prihvatila da su to u stvari praznici koji mogu da učestvuju u ovim računima. Vi imate i Božić i naše praznike koji su verski,a opet su neradni što je i logično jer svi smo u prazničnom raspoloženju i očekujemo da ne radimo. Ukoliko se radi na Božić najčešći je slučaj da se dnevnica duplira sa taj dan. Neki biznisi koji ne mogu da ugase poslovanje kao što su prodavnice ili televizija, tu imate neku dogovornu priču sa poslodavcem da se sve to obračuna i to najčešće stoji u ugovorima u radu ako su definisani onako zajednički i partnerski.

