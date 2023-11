HLADNI FRONT JURI PREMA SRBIJI, STIŽE SNAŽNO POGORŠANJE VREMENA: Pogledajte kako nas vreme očekuje do KRAJA NEDELJE

vremenska prognoza do kraja nedelje

Današnji dan biće najtopliji dan do kraja novembra, ali uskoro sledi preokret vremena.

Ovog jutra u većem delu Srbije je vedro. Na jugu i na zapadu Srbije, u dolinama i kotlinama je maglovito, a u Vojvodini je oblačno.

Trenutne temperature kreću se od 1°C na jugu Srbije do 13°C na severu Srbije, u sunčanom Beogradu je 14°C. Zlatibor meri 8°C, Kopaonik 5°C, Požega 2°C, a Sjenica i Vranje 1°C.

Danas će vreme biti nalik prolećnom. U većem delu zemlje očekuje se sunčano ili umereno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine, dok će u Vojvodini biti oblačnije.

Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 16°C na severu Vojvodine do 22°C u Podrinju i u Kolubarskom okrugu, u Beogradu do 20°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za sredinu novembra od 9 do 12°C, ona će danas za sedam do deset stepeni biti viša od napomenutog proseka.

Kasnije posle podne na severu Vojvodine očekuje se slaba kiša i to će biti uvod u jaču promenu vremena koja se očekuje u sredu.

Već u sredu rano ujutro u Vojvodini, tokom jutra u severnim, a tokom dana i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje, ali i zahlađenje sa kišom i pljuskovima, uz prolazno jak severozapadni vetar, a očekuje se i pad temperature vazduha. Samo će ujutro i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije biti suvo.

U toku jutra veća količina padavina očekuje se u Bačkoj, tokom pre podneva u Sremu, sredinom dana u Podrinju, Mačvi, Kolubarskom okrugu i na zapadu Srbije, a posle podne u jugozapadnim predelima Srbije.

U ovim predelima očekuje se od 10 do 20 litara kiše po kvadratnom metru, a u ostalim predelima očekuje se manje od 10 litara kiše.

Posle podne u severnim, a krajem dana i tokom večeri i u ostalim predelima Srbije očekuje se razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku Srbije gde se i dalje očekuje slaba kiša. Severozapadni vetar biće u slabljenju.

Četvrtak će doneti kratkotrajni stabilizaciju vremena i dosta sunca, ali već u petak sledi nova promena vremena sa kišom, pa će za vikend biti vrlo hladno sa padavinama, uz veoma jak severozapadni vetar.

