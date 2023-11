Naredni dani više će ličiti na poznu jesen. Za vikend, ponegde i u nižim predelima na jugu zemlje pahulje. Raste vazdušni pritisak pa će sutra biti pretežno sunčano, Stizaće malo topliji vazduh sa zapada. Ujutru od 2 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 17. U Beogradu u četvrtak pretežno sunčano. Temperatura do 15 stepeni. Od petka osetno svežije.