KAKO DO ODŠTETE ZBOG RUPE NA PUTU ILI OŠTEĆENJA VOZILA USLED LEDA: Možete da dobijete i više hiljada evra! Spremite ova dokumenta

Period niskih temperatura, ali i vremenskih nepogoda je pred nama, što za učesnike u saobraćaju vrlo često predstavlja svojevrstan problem - oštećenje zbog rupe na putu, poledice, ulja...

U tim slučajevima, praksa je pokazala da najčešće "stradaju" vozači, pa makar to bila i samo kazna za neprilagođenu brzinu, iako odgovornost u tim slučajevima treba da snosi upravljač puta. A ono što mnogi ne znaju, to je da u slučaju oštećenja, mogu da dođu do odštete, a one idu i do nekoliko hiljada evra.

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović kaže da upravljač puta ima zakonsku, profesionalnu i moralnu obavezu da spreči pojavu poledice na kolovozu.

- U slučaju saobraćajne nezgode usled poledice na kolovozu, upravljač puta snosi krivičnu ili prekršajnu, kao i materijalnu odgovornost. Savetujem upravljačima puteva maksimalan oprez - napisao je Okanović na X mreži pre par dana.

foto: Kurir.rs/S.S.

Imate pravo da potražujete štetu od nadležnih javnih preduzeća

Kada usled neodržavanja puta (rupa na putu, neočišćen led na putu…) pretrpite štetu na vozilu i/ili pretrpite i vi sami i putnici u vozilu nematerijalnu štetu (povrede) imate pravo da tu štetu potražujete od jednog od javnih preduzeća koja su nadležna za održavanja konkretnog puta (Putevi Beograda, Beograd put ili Putevi Srbije).

Veoma je važno da prikupite što više dokaza, da ne odlazite sa lica mesta i da pozovete policiju koja će sačiniti zapisnik kao ključni dokaz. Ukoliko je neko zdravstveno ugrožen, prvo što treba da uradite je da pozovete Hitnu pomoć.

Pored Zapisnika o uviđaju, potrebno je da pripremite sledeću dokumentaciju:

Kopija lične karte, vozačke dozvole i saobraćajne dozvole

Broj tekućeg računa na koji će Vam se izvršiti uplata naknade

Kopija polise osiguranja

Računi za šlepanje vozila

Lekarski izveštaj (ukoliko ste povređeni)

foto: Marina Lopičić

Isplata štete najčešće u roku od 30 dana od upućenog zahteva

Potrebno je da se ispune dva uslova da bi se isplatila naknada štete, a to su da se dokaže osnov i visina odštetnog zahteva. Osnov se dokazuje policijskim zapisnikom, a visina dostavljenom procenom štete od strane procenitelja.

Iz advokatske kancelarije Pavlović naglašavaju da je rok u kome se najčešće isplati naknada 30 dana od trenutka kada je upućen odštetni zahtev, pod uslovom da osiguranje poseduje svu potrebnu dokumentaciju da odluči o zahtevu.

Ukoliko osiguravajuće društvo ne odluči u gore pomenutom roku ili ne isplati pun iznos, imate pravo da protiv jednog od javnih preduzeća, koja su odgovorna za održavanje puteva potražujete naknadu sudskim putem.

Procedura za naplatu štete zbog rupa na putu

Ukoliko naletite na rupu na putu i dođe do nekog oštećenja, postoje određeni koraci koje bi trebalo da preduzmete.

Nakon što se zaustavite na bezbednom mestu i upalite sva četiri migavca, stavite trougao kako biste upozorili druge vozače. Pozovite policiju koja će sačiniti zapisnik ili Hitnu pomoć ukoliko ste zdravstveno ugroženi.

Fotografišite situaciju iz što više uglova, po mogućnosti pre nego što uklonite auto sa kolovoza, odnosno što bliže mestu na kojem je nastalo oštećenje. Fotografije će vam biti korisne kao dokaz na sudu ukoliko budete prinuđeni da podnesete tužbu.

Uz policijski zapisnik o nezgodi i zapisnik o oštećenju, kao i sve druge dokaze koje imate, podnosite zahtev za odštetu preduzeću zaduženom za održavanje puta na kojem ste oštetili auto.

Uz zahtev priložite i račun šlep službe ukoliko ste je koristili, kao i račune za druge troškove izazvane ovom nezgodom. Priložite i predračun iz servisa u kojem ćete obaviti popravku ili račun ukoliko vam je auto bio neophodan, pa ste ga već popravili.

Naknada štete i nekoliko hiljada evra za skuplje automobile

U razgovoru sa advokatom Nikolom Pavlović o visini naknade štete, pojasnio je da to uvek zavisi od toga šta je šteta i koliko bude procenjena. Postoji i mogućnost, kako je rekao, da se zbog rupe na putu auto prevrne i bude totalna šteta.

Visina naknade takođe zavisi i od toga koja marka vozila je u pitanju, odnosno koliko je sam auto skup, pa tako za skuplje automobile, naplata štete može ići i do nekoliko hiljada evra.

foto: Printscreen/RTS

Nematerijalne štete od 100.000 dinara pa do nekoliko hiljada evra

Pavlović je naglasio da takođe postoje nematerijalne štete, ali i da one zavise od težine povrede.

- Kod lakih telesnih povreda, kao što je na primer uganuće vrata, naknada može iznositi između 100 i 140.000 dinara. Kada su u pitanju teže telesne povrede, kao što su na primer prelom obe noge, ruke, potres mozga ili smrt, najmanja cifra može iznositi od 200.000 dinara pa do nekoliko hiljada evra - rekao je on.

Ipak, nemoguće je, kako kaže, reći otprilike kolike su naplate šteta, jer sve zavisi od toga kakva se šteta desila.

- Može i da se desi da je čovek oštećen za ceo život, i da mu se ceo život duguje renta jer su ga trajno oštetili - pojasnio je on.

Na pitanje koliko često oni imaju slučajeve kada im se građani obrate zbog pravne pomoći usled štete zbog rupe ili leda na putu, Pavlović kaže da zbog šteta zbog rupa na putu imaju nekoliko slučajeva mesečno.

- Zbog pojave leda na putu ili ulja imamo retko slučajeve, a zbog rupa relativno često. Uglavnom se građani javljaju zbog sudara automobila ili drugih povreda na putu - objasnio je on.

(Kurir.rs/Blic)