STIŽU PLJUSKOVI I OLUJNI VETAR, MOGUĆ I SNEG: Meteorolog otkrio šta nas čeka za vikend i sledeće nedelje - Dolazi nam HLADNI FRONT

U Srbiji će danas biti oblačno sa kišom i u toku dana se očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Jače pogoršanje vremena uz padavine, vrlo jak vetar, osetno zahlađenje najavio je i meteorolog Marko Čubrilo.

U vremenskoj prognozi najavljuje da će u toku večeri snežna granica biti na oko 800 metara nadmorske visine.

- U petak od sredine dana, a posebno posle podne uz prodor hladnog fronta, kiša i pljuskovi zahvatiće i ostale delove regiona, dok će vetar biti u okretanju na vrlo jak i olujni severni i severozapadni, koji u zoni hladnog fronta može imati udare i do oko 28 m/s. Ponegde u zoni fronta može na kratko biti vrlo jakih padavina. Krajem dana i u toku noći na zapadu regiona padavine će polako slabiti i prestati, dok će nad središnjim, a posebno istočnim delovima i dalje biti padavina – kaže Marko Čubrilo.

Sa daljim zahlađenjem snežna granica će biti u padu na oko 700-800 metara nadmorske visine. Duvaće jak, severozapadni vetar.

Vetrovito i hladno prvog dana vikenda

U subotu će biti veoma vetrovito i hladno, nad središnjim, a posebno istočnim i jugoistočnim delovima regiona uz nalete padavina. Na preko 700 metara nadmorske visine uglavnom se očekuje sneg, a uz jači nalet padavina moguć je i u nizijama.

Na zapadu i severu uglavnom suvo. Dnevna maksimalna temperature će biti +2 do +8 stepeni Celzijusa.

U nedelju sunčano i prohladno

Do nedelje ujutro nad većim delom regiona će doći do slabljenja vetra i razvedravanja, tako da će jutro biti hladno uz slab mraz. Tokom dana biće pretežno sunčano, ali prohladno uz slab do umeren, severozapadni vetar i dnevni maksimum od +5 do +10 stepeni Celzijusa.

Novo pogoršanje od 22. novembra

U ponedeljak će posle hladnog jutra, ponegde uz slab mraz, tokom dana biti suvo i malo toplije vreme uz dnevnu maksimalnu temperatura vazduha od +9 do +16 stepeni Celzijusa.

Sredinom sledeće nedelje će doći do novog pogoršanja uz padavine i zahlađenje. Snežna granica biće na oko 800-850 metara nadmorske visine. Vetar će biti istočni i severoistočni. Narednu sredu dnevna maksimalna temperature bi trebala da bude od +4 do +9 stepeni Celzijusa.

Moguć sneg i u nizijama?

U drugom delu nedelje očekuje se postepena stabilizacija bez bitne promene temperature, dok je situacija oko 26. novembra i dalje dosta nejasna.

- Operativni evropski model je malo usporio moguće zahlađenje, dok su JMA i GFS brži i već oko 27. novembra imaju opciju mogućeg snega i u nizijama. Narednih dana ćemo pratiti u kom smeru se sinoptika kreće krajem meseca – objavio je Marko Čubrilo.

