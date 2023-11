KAZNA ZA VOZAČE I DO 20.000 DINARA AKO OVO NEMATE NA AUTU: Trošak je neizbežan, obezbedite sve što treba na vreme

Ako već niste, ovaj vikend je poslednja prilika da svoje letnje pneumatike zamenite zimskim gumama, ne samo jer ćete tako ostati u okvirima Zakona, nego i zbog sopstvene bezbednosti i sigurne vožnje.

Vremenska prognoza, naime, ukazuje da nas od ponedeljka očekuje znatno pogoršanje vremena, sa padom temperature i susnežicom i snegom, naročito u višim predelima.

Podsećamo, zimske gume na automobilima obavezne su od 1. novembra do 1. aprila. Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZBS) toleriše vožnju i sa letnjim gumama u tom periodu, ali samo ukoliko kolovoz nije pokriven snegom, ledom ili poledicom, što je i bio slučaj u prvoj polovini novembra, kada smo imali vremenske uslove daleko sličnije prolećnim, nego zimskim.

Međutim, vremenska prognoza za Srbiju već od ponedeljka najavljuje uslove adekvatne kalendaru - znatno više padavina, susnežicu i sneg u gotovo svim predelima preko 300 metara nadmorske visine i pad temperatura u pojedinim delovima dana ispod 7 stepeni Celzijusa.

foto: Shutterstock

Zimske gume preporučljive ako je temperatura niža od 7 stepeni

Upravo ta spoljna temperatura od 7 stepeni Celzijusa, po rečima saobraćajnih stručnjaka, predstavlja donju "granicu" ispod koje je upotreba zimskih guma preporučljiva čak i kada su kolovozi suvi, odnosno, bez snega i poledice.

- Na ovim temperaturama, letnje gume gube svoju najvažniju karakteristiku – dobro prijanjanje. Njihov zaustavni put prilikom kočenja je i do dva puta duži od uobičajenog traga koji ostavljaju zimski pneumatici – upozoravaju u Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Kako objašnjavaju saobraćajni eksperti, čak i pri brzini od samo 30 km/h po snegu zaustavićete se nekoliko metara dalje sa letnjim nego sa zimskim gumama pri iznenadnom kočenju, na primer, kada vam na kolovoz “izleti” pešak.

Kako su pokazali testovi takvog kočenja na ledu, sa letnjim gumama, pri brzini od 30km/h, zaustavni put kočenja iznosi 68 metara, dok je sa zimskim gumama 57 metara, što nije nimalo zanemarljiva razlika.

Od kraćeg kočionog puta do izbegavanje kazne

Sem kraćeg kočionog puta po snegu, prvenstveno zbog dubine i oblika šare, zimska guma, zbog smeše od koje je napravljena, bolje karakteristike kočenja ima i po suvom asfaltu na niskim temperaturama, čak i kada temperatura ode ispod nule.

Saobraćajni stručnjaci ističu da od ostalih glavnih razloga zašto je treba imati na vozilu u periodu od 1. novembra do 1. aprila navode i sledeće: sprečavanje gubitka kontrole u zimskim uslovima, izbegavanje zaglavljivanja u snegu, lakše kretanje iz mesta u teškim uslovima, manje šanse da izazovete udes i konačno, izbegavanje plaćanje kazni.

Jer, ukoliko vas saobraćajna policija uhvati da sa letnjim gumama u zimskom periodu vozite po snegu, ledu ili poledici, kazna je od 10.000 do 20.000 dinara za fizičko, odnosno od 60.000 do čak 800.000 dinara za pravno lice.

foto: Shutterstock

Kupovina i montaža po prošlogodišnjim cenama

A ukoliko ih još niste ni kupili, da podsetimo da se cene zimskih guma nisu menjale u odnosu na period od pre godinu dana. Najjeftinije zimske pneumatike, one koji imaju najmanje dimenzije, možete sada pazariti za nešto manje od 4.000 dinara, dok cena velike zimske gume, pogotovo ako joj je proizvođač neki poznati brend, može biti viša i od 20.000 dinara.

- Komplet najjeftinijih guma za putnički automobil koje su često zastupljene, a čija je oznaka 175/65/R14, ima cenu od 24.000 dinara. U kategoriji skupljih, a često korišćenih, zimska guma oznake 225/45/R17, komplet od četiri komada košta 36.000 dinara.

Dakle, pojedinačna cena zimskog pneumatika, onih vrsta koje se najčešće traže, ide od 6.000 do 9.000 dinara – pričaju prodavci guma, ističući da na domaćem tržištu ni ove jeseni, zbog rata, nema uvoznih guma iz Rusije koje su prethodnih sezona imale najnižu cenu.

Kada je reč o montaži zimskih pneumatika, kao i prilikom kupovine, one takođe zavise od svih aspekata veličine gume, uključujući i to da li su felne čelične ili aluminijumske. U beogradskim servisima najčešće cene su od 750 do čak 1.500 dinara po točku, dok u unutrašnjosti Srbije vulkanizeri ovaj posao rade u intervalu od 2.400 za sve četiri male, do 4.200 dinara za sve četiri velike gume.

- S obzirom na vremenske uslove koji su vladali od 1. novembra, ne možemo reći da su ljudi bili potpuno nesavesni i nastavili da voze sa letnjim pneumaticima. Pojedini su sa zamenom guma počeli već od 20. oktobra. Tako da se nisu stvarale veće gužve, praktično je sve išlo svojim redovnim tokom. Međutim, pošto je najavljeno pogoršanje vremena, a broj automobila je ogroman, uvek moramo biti spremni na veći obim posla. Postoje jednostavno takvi ljudi, za sve čekaju poslednji momenat, a ne treba zaboraviti ni one koji su spremni da rizikuju i kaznu iako će se steći svi uslovi da na kolovoz ne možete bez zimskih guma – pričaju pojedini beogradski vulkanizeri.

(Kurir.rs/Blic)