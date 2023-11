"DOBIO SAM POZIV OD 20 PORODICA, ĆERKE SU IM ISEKLE VENE ZBOG OVE PESME!" Sektolog šokirao tvrdnjama: Nisu bile svesne šta rade

Koncert poljskog blek metal benda Batuška, koji je trebalo da bude održan 23. novembra u Beogradu, otkazan je nakon pritiska javnosti, saopštili su pre nekoliko dana organizatori.

Monah Arsenije Jovanović, iguman manastira Svetog Petra i Pavla kod Mionice, preko svojih društvenih mreža uputio je ranije apel da se održi protest tokom koncerta poljske blek metal grupe Batuška. U više navrata je monah Arsenije naglasio da se radi o „klasičnom satanističkom ritualu“, ali i nekoj vrsti „njihove mise“.

Dimitrije Pastuović, sektolog, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde se dotakao bojkota ovog koncerta.

foto: Kurir televiizija

- Ne samo da sam propratio, već sam bio deo svega toga. Bend Batuška ne samo da ima veze sa satanizmom, već je i direktni izvršilac njihovih ideja na ovom tlu. Napravili su simbiozu sa pravoslavnim odeždama, liturgijom, staroslovenskim crkvenim pojenjem i zajedno sa metalom. To je po meni izvrtanje hrišćastva. Drago mi je da je taj koncert otkazan - rekao je Pastuović i dodao:

- Ni jedan sektaš ne naziva sebe sektom. Nazivaju se verskim pravcima, novim učenjima, itd. Na takve načine kroz muziku i serije ulaze u kuće. Naravno da oni neće reći da su satanisti, ali pogledajte samo njihove spotove i komentare fanova i sve će vam biti jasno. Tvrdim da 50% ljudi koji prate tu grupu apsolutno nisu svesni ušta ulaze. Ti ljudi smatraju da je ovo 21. vek i da moraju da postoje slobode. Morate da shvatite, svaka preterana sloboda vodi u ropstvo. Mi ako hoćemo da imamo prava, moramo imati i obaveze.

Pastuović se potom prisetio jedne slične priče gde su devojke, kako tvrdi, rezale vene zbog jedne popularne korejske pesme.

- Pre 4 ili 5 godina imao sam poziv od oko 20 porodica. Uglavnom su bile u pitanju devojčice od 13 do 14 godine koje su slušale korejski pop. Sad na primer jedna je u Kraljevu, a druga je u Subotici. Jedna je u Leskovcu, druga u Čačku. Dakle ne mogu biti povezane jedna sa drugom. Iako je danas svet jedno malo globalno selo zahvaljujući internetu. Sve su slušale korejski pop odnosno "Gangnam stajl" i sve te devojke su rezale vene i to mogu u pola noći da dokažem. To su bile subliminalne poruke koje podsvesno ulaze kod vas i govore vam nešto - rekao je Pastuović.

