"ŠIZOFRENIČAR SA HORDOM BOLESNIKA HARA MREŽAMA!" Pastuović otkrio: Progoni me dve godine, POZIVA NA SILOVANJE MOJIH ĆERKI

Roditeljima nestale dece, koji danima i godinama tragaju i čekaju novosti, javlja se izvesni muškarac na društvenim mrežama, koji tvrdi da ima informacije o njihovim najbližima. Prema našim saznanjima u pitanju je muškarac po imenu Rajko, koji na svom Fejsbuku koristi pseudonim, a potpisuje se kao "Edmondd Modi Hoasells".

Naime, ovaj čovek na Fejsbuku snima lajv obraćanja, u kojima napada roditelje nestale dece i sve one koji tim roditeljima pomažu. Nažalost, ima dosta pratilaca i ljudi koji ga podržavaju.

Među onima koji su se našli na meti ovog čoveka je i sektolog Dimitrije Pastuović, koji je slučaj prijavio Tužilaštvu za visoko tehnološki kriminal. Sada je gostovao u jutarnjem programu Kurir televizije i govorio više o ovom slučaju.

- Čovek pokušava da uđe u javnost i evo uspeo je, došao je do javnosti i televizije. Samo u kom kontekstu to će tek da vidi. Zove se Rajko S. iz sela Crnogorci kod Imotskog i živeo je u Splitu. Tamo je lečen kao paranojni šizofreničar. Lečen je u bolnici psihijatrije u Splitu. Zbog krađe Mercedesa 124 je od 2010. do 2016. godine bio na Interpolovoj listi. Pobegao je u Nirnberg i tamo je na socijali. Skinuta mu je poternica. Majka mu je živa i mislim da živi u Vojvodini. Brat mu je normalan čovek što se za ovog ne može reći nikako. Čovek je ako ćemo medicinski paranojni šizofreničar i totalno je psihički i duhovno oboleo. Ako ćemo crkveno, čovek je demonizovan - rekao je Pastuović.

Otkrio je da je na meti njegovih napada već 2 godine.

- Ja sam ničim izazvano već 2 godine na meti njegovih napada. Ja sam njega odma zvao da vidim o čemu se radi, a on je mene isključio i blokirao. To su bile uzašne priče kako su mi ćerke narkomanke, a nikakve veze nemaju sa tim. Pozivao je i na silovanje. Onda je izjavio da kako ja stojim iza ubistava dece i prodajem organe zajedno sa Anom Pejić, i mnogi drugim ljudima. Inače čovek napada vlast i napada opoziciju - rekao je Pastuović.

Naveo je da ga je kulirao godinu dana, međutim, kada se opet dotakao njegove dece, nije mogao da se suzdrži, a da ne reaguje.

Tu sam ja napravio par lajvova da bih objasnio ljudima. Nažalost njega prate ljudi bolesniji od njega. On ima puna pratioca, a njih 30 do 40 je onih vatrenih koji vređaju ljudi pozivaju na silovanje i nabijanje na kolac - rekao je Pastuović.

Dotakao se i tzv. krvavih pletenica koje su okačeni na društvenu mrežu ovog izvesnog muškarca.

- Ja nikada nisam u životu nekoga prijavio. On je pokazao krvave pletenice i to su njegovi kao dokazi. Vesna Đorić, majka nestale Biljane Đorić rekla je da je ovo kosa od barbike koje je on pravio sam. Njegova izjava je da je on to ukrao u policiji. Takođe, tvrdi kako je 60.000 ljudi on uhapsio. Tvrdi kako stoji iza ubistva Zorana Đinđića, kako je on napravio 5. oktobar. Žao mu je što je sruđšio Tadića jer ga je slušao, Vučić ga ne sluša. Mene je isto tako kao uhapsio, a od njega me je spasio Aleksandar Vulin - otkrio je Pastuović.

Dotakao se i pretnji koje je dobijao tokom dana.

- Dobijao sam pretnje od Rajka poput "u 8 će me presuditi, u 9 smaknuti i u 10 će mi spaliti telo na kafileriji" - rekao je Pastuović.

