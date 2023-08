STRAVIČNO! RODITELJIMA NESTALE DECE ŠALJE JEZIVE PORUKE I TRAŽI IM I PO 50.000 EVRA: "Dete vam je ošišano, mučeno i pije krv"

Roditeljima nestale dece, koji danima i godinama tragaju i čekaju novosti, javlja se izvesni muškarac na društvenim mrežama, koji tvrdi da ima informacije o njihovim najbližima. "Dete je zaključano u podrumu sa drugom decom, koja su ošišana, mučena i piju krv", rekao je Vesni Đorić, majki nestale Biljane Đorić.

Kako se saznaje, u pitanju je muškarac koji na svom Fejsbuku koristi pseudonim, a potpisuje se kao "Edmondd Modi Hoasells".

Prema priči Vesne Đorić, ona nije jedini roditelj koji se našao na meti ovog čoveka, koji tvrdi da zna gde joj je nestalo dete. On je to radio i sa još nekoliko njih, između ostalog, i ocu dečaka koji je nestao u Apatinu, a sumnja se da se utopio, takođe se javio sa bizarnom i morbidnom pričom.

foto: Kurir Televizija

Vesna je inspektore obavestila o tome da joj je ovaj čovek poslao mapu gde se njeno dete nalazi, tvrdeći da je u podrumu. Policija je ove navode odmah proverila i ispostavili su se kao neistiniti.

"Ima svoje pratioce i priča kako on traži decu"

Među onima koji su se našli na meti ovog čoveka je i sektolog Dimitrije Pastuović, koji je slučaj prijavio Tužilaštvu za visoko tehnološki kriminal (VTK).

- Ja sam njega prijavio VTK, a prijavile su ga i moje dve ćerke, 3. jula ove godine. Sada čekamo da nadležni obave svoj posao. Napadao me je na društvenim mrežama, pozivao je na silovanje mojih ćerki. Znam da je napadao Vesnu Đorić, Zorana Mišića (oca nestalog dečaka u Apatinu). Svi su ga prijavili - počinje priču Dimitrije Pastuović.

Naime, ovaj čovek na Fejsbuku snima lajv obraćanja, u kojima napada roditelje i sve one koji tim roditeljima pomažu. Nažalost, ima dosta pratilaca i ljudi koji ga podržavaju.

Javno propagira svoje teorije zavere, a neretko napada i političare.

- On ima svoje pratioce, priča kako on traži decu. On je istu priču kao i Vesni ispričao i ocu dečaka iz Apatina i tražio mu je 50.000 evra. Kada mu traže dokaz, on počne da ih napada. Koristi roditelje koji su očajni i hvataju se za slamku - priča Pastuović

"Opasan je po društvo"

Kako on kaže, nije u pitanju sekta, već manipulativni pojedinac, koji je opasan po društvo.

- On je manipulativni pojedinac, veoma je zloban i oboleo. On je pričao kako je rešio slučaj nestale ćerke Vesne Đorić. Samo daje lažnu nadu i igra se sa tuđim emocijama. On se nalazi u Nirnbergu u Nemačkoj, imao je Interpolovu poternicu zbog krađe. Željan je slave i izlaska u javnost, patološki lažov, čovek koji na tragedijama drugih želi da zaradi - priča Pastuović.

Dimitrije Pastuović foto: Kurir

Ipak, kako kaže, ono što jeste posebno opasno je činjenica da ovog čoveka prati veći broj ljudi.

- Prati ga dosta ljudi. Oni su zajedno pozivali na silovanje mojih ćerki. Nažalost je gledan, nadam se da će VTK brzo da reaguje. Mislim da postoje ljudi koje može da izmanipuliše da naprave neki zločin - upozorava Pastuović.

Jeziva priča o podrumu i mučenoj deci

Vesna Đorić, majka Biljane Đorić koja je nestala pre sedam godina i osam meseci je u svojoj ispovesti apelovala da prevaranti prestanu da uznemiravaju roditelje koji tragaju za svojom decom.

- Jedan čovek mi se javio na internetu i rekao je kako zna gde je moje dete. Pisao je da je u podrumu jedne kuće sa više dece koja su mučena i ošišana.. Šta je on meni ispričao to je jezivo – kako je ona ošišana i nije sama u podrumu, kako ima još dece, koja piju krv i koja su ošišana. I kako ti podrumi postoje u više gradova. Poslao je mapu, tačnu adresu u Konarevu - ispričala je Vesna.

foto: Privatna Arhiva

Ipak, tu nije bio kraj. Nakon što je Vesna prijavila ovog čoveka, on ju je javno na društvenim mrežama prozivao. Otišao je toliko daleko, da je napisao kako je Biljanina majka saučesnik u nestanku svoje ćerke!

To je modus operandi ovog prevaranta, koji kada ga roditelji prijave i ne poveruju mu, počinje da ih proziva i krivi za nestanak njihove dece.

Dva dečaka su nestala 29. maja kod obale Dunava u Apatinu. Jedan od njih je pronađen u Hrvatskoj utopljen, dok se za drugim dečakom i dalje traga.

Roditelja ovog dečaka je sa istom pričom o podrumu uznemiravao pomenuti čovek.

(Kurir.rs/Blic)